El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, izquierda, y el tunecino Kais Saied recorren el palacio presidencial en Túnez, miércoles 25 de diciembre de 2019. Los presidentes se reunieron en una visita no anunciada para discutir el conflicto en la vecina Libia. (Presidencia de Turquía via AP, Pool) less