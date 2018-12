Trump elogia a testigo que se niega a declarar en su contra

El abogado Michael Cohen sale de la corte federal en Nueva York, 29 de noviembre de 2018, donde se declaró culpable de mentir al Congreso acerca de su trabajo en el intento fallido de construir una Torre Trump en Rusia.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump elogió el martes a un testigo crucial en la investigación de la injerencia rusa por haber tenido el “valor” de no declarar en su contra, y dijo que su exabogado, quien hizo un acuerdo con la fiscalía, debería ir derecho a la cárcel.

En un par de tuits la víspera, Trump dejó en claro que observa estrechamente a quienes se vuelven en su contra en la investigación a cargo del fiscal especial, que ha atrapado en sus redes a algunos de los asesores más íntimos del presidente. Hasta el momento, cinco personas de la órbita trumpiana se han declarado culpables de diversos cargos en cortes federales.

Con los últimos tuits, crecen las preguntas de si Trump intenta ejercer una influencia indebida en los testigos en una investigación que lo enfurece y echa una sombra sobre su gobierno. Sin embargo, algunos especialistas en derecho dicen que no llegan al grado de manipular testigos si Trump no les dijo directamente cómo deben declarar o no.

Algunos detractores temen que el presidente utilice su poder como jefe del ejecutivo para protegerse y extender esa protección a sus amigos y partidarios. La semana pasada, Trump dijo al diario New York Post que no descartaba indultar al expresidente de su campaña Paul Manafort.

Los fiscales dicen que Manafort torpedeó su acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller al mentirles reiteradamente, aunque Manafort niega haber mentido.

En uno de los tuits del lunes, Trump apuntó a su exabogado personal Michael Cohen, quien alguna vez declaró que era “leal hasta la muerte” al presidente, pero finalmente aceptó declarar en su contra a cambio de una sentencia reducida.

Cohen se declaró culpable la semana pasada de mentirle al Congreso acerca de las negociaciones que realizó por cuenta de Trump para un negocio inmobiliario en Moscú.

Aunque dijo a los legisladores que las negociaciones finalizaron en enero de 2016, reconoció que en realidad se prolongaron hasta junio, cuando Trump ya era el candidato republicano y los rusos se habían infiltrado en cuentas de correos demócratas para obtener mensajes que luego fueron filtrados a través de WikiLeaks.

Cohen dijo que mintió para ser congruente con el mensaje político de Trump, quien aseguró durante la campaña que no tenía negocios en Rusia.

El lunes, Trump tuiteó: “¿Quieren decir que puede hacer todas las cosas TERRIBLES, sin relación con Trump, relacionadas con fraudes, grandes préstamos, Taxis, etc., sin cumplir una larga condena de cárcel?” Añadió que Cohen “inventa historias para conseguir un acuerdo GRANDE y REDUCIDO para sí”.

También aseguró que Cohen “mintió para obtener este resultado y debería, en mi opinión, cumplir una condena completa”.

Minutos después, Trump elogió efusivamente a su exasesor de campaña Roger Stone, a quien los fiscales investigan para averiguar si tenía conocimiento previo de los planes de WikiLeaks de difundir material hackeado y perjudicial para la campaña de Hillary Clinton.

Trump elogió a Stone por decir que jamás declararía contra el presidente.

“Esta declaración fue hecha recientemente por Roger Stone, que dice esencialmente que un fiscal pillo y fuera de control no lo obligará a inventar mentiras y cuentos sobre el ‘presidente Trump’”, tuiteó el propio presidente. “Es bueno saber que algunos todavía tienen ‘valor’”, agregó.