Trevor Noah, Stephen Colbert a Festival de Comedia de NY

En esta combinación de fotos, de izquierda a derecha, Trevor Noah, Nicole Byer y Stephen Colbert, quienes están entre los humoristas que encabezarán el Festival de Comedia de Nueva York 2019, previsto del 4 al 10 de noviembre. (AP Foto)

NUEVA YORK (AP) — Algunos de los humoristas más grandes de la industria, como Stephen Colbert, Bill Maher, Kevin Smith, Nicole Byer y Trevor Noah, encabezarán este año el Festival de Comedia de Nueva York.

Norm McDonald, Randy Rainbow, Nate Bargatze, Comedy Bang! Bang!, Vir Das, Kathleen Madigan, Demetri Martin, Tom Segura, Benito Skinner, Jenny Slate, Jay Mewes, No Such Thing as a Fish y "U Up?" Live de Betches Media también participarán en el evento de una semana.

El festival está programado del 4 al 10 de noviembre. Más de 200 comediantes, anfitriones de la televisión nocturna y presentadores de podcasts actuarán en más de 100 espectáculos en recintos como el Teatro Beacon, el Carnegie Hall, el Town Hall y hasta la tienda por departamentos Bloomingdale's.

"Nada supera el poder hacer stand-up comedy en Nueva York frente a uno de los mejores públicos del mundo, y de eso se trata el festival. Lo espero con ansias", dijo en un comunicado Noah, quien encabezará el espectáculo más grande del evento, en el Madison Square Garden, el 8 de noviembre.

Caroline Hirsch, fundadora y propietaria del Festival de Comedia de Nueva York y del local de comedia Carolines on Broadway, dijo que el público puede anticipar eventos “pop-up”, sketches de comedia e improvisación en vivo, conferencias, proyecciones y transmisiones.

"Siempre hemos apoyado y defendido a aquellos en la industria, y estamos emocionados de continuar trayendo al mejor talento cómico para que entretengan a los fans de la comedia este noviembre", dijo en un comunicado.

Los boletos salen a la venta el 12 de Agosto en el sitio web del festival: http://nycomedyfestival.com/ .

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits .