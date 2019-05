Transcripción de entrevista de AP a Juan Guaidó

El líder opositor y autodeclarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se detiene junto a un mural que cita a Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, en la sede de la agrupación política en Caracas, Venezuela, el viernes 10 de mayo de 2019. (AP Foto/Martin Mejia) less El líder opositor y autodeclarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se detiene junto a un mural que cita a Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, en la sede de la agrupación ... more Photo: Martin Mejia, AP Photo: Martin Mejia, AP Image 1 of / 1 Caption Close Transcripción de entrevista de AP a Juan Guaidó 1 / 1 Back to Gallery

CARACAS (AP) — The Associated Press entrevistó el viernes al líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien ratificó su disposición a considerar la posibilidad de invitar a tropas extranjeras al país para obligar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder.

A continuación la transcripción de la entrevista (Las preguntas fueron hechas en inglés y traducidas por la mesa de edición para esta versión. Guaidó respondió en español):

P. Es el cuarto mes desde que el presidente Maduro asumió el cargo para un segundo término. Usted ha sido reconocido por más de 50 gobiernos del mundo, aunque Maduro permanece en el poder. ¿Por qué no ha caído todavía?

R. Bueno, hay varios elementos. El primero es que han configurado el desmontaje del estado de derecho en Venezuela. Ellos secuestraron sistemáticamente las instituciones del país, el Consejo Nacional Electoral, los tribunales, sistema de justicia en general, incluso trataron de destruir la Asamblea Nacional como lo hacen sistemáticamente en este momento con la persecución de más de ocho a diez diputados. En esta etapa son más de 25 los que tienen causas abiertas. Secuestraron los recursos del Estado, manipularon a través de control social, no solamente de subsidios sino también a través del terror como hoy también paramilitares armados marcan casas de dirigentes. Entonces la configuración de una dictadura que se instauró durante años, que hoy estamos viendo, son los brotes más obvios cuando no hay comida en Venezuela, cuando no hay estado de derecho, cuando no hay acceso a la información, cuando por ejemplo corresponsales extranjeros entran a Venezuela con miedo de saber si van a entrar o no, si les van a quitar los equipos, si van a poder entrar o van a ser secuestrados una vez estando en Venezuela. Entonces, ante eso nos hemos enfrentado durante años y eso es lo que mantiene hoy a Maduro usurpando funciones, porque recordemos que el 10 de enero se venció su periodo constitucional, por lo cual el presidente del Parlamento, en este caso mi persona, es el presidente encargado de Venezuela. Lo que mantiene hoy todavía a Maduro en el poder es lo que ha visibilizado más abiertamente en las últimas horas, es el terror, que es la relación del ciudadano venezolano en este momento con el Estado. Casas marcadas de dirigentes, persecución a trabajadores petroleros, enfermeras o transportistas. Cárcel, incluso asesinato político como el caso de Fernando Albán. Hoy entonces es el intangible miedo y por eso tiene tanto miedo a la esperanza a la organización a la movilización, esta dictadura.

P. Hablemos de lo que pasó el 30 de abril. ¿Por qué cree que el llamado que hizo para que los militares desobedecieran a Maduro no fue seguido por más tropas? ¿Por qué no respondieron a su llamado más soldados?

R. Bueno, han sido muchas, de hecho. Los sargentos en Cotiza hace unos meses que se levantaron y dijeron ‘no podemos ni siquiera comer en los cuarteles’. Los militares que están en Cúcuta, que ya suman más de mil en este momento, y los que recientemente en la Carlota, como el general de división Cristopher Figuera, quién fuera 12 años edecán de (Hugo) Chávez, además director de Inteligencia del régimen de Maduro. Ahí hay una clara ruptura, una clara división. ¿Qué más falta? Probablemente poder hacer que nos escuchen más, hacer visibilizar más las garantías que va a tener la fuerza armada de cara a la reconstrucción de Venezuela. Lo que es claro que más del 80-85% de las Fuerzas Armadas, incluso dicho por el director de Inteligencia, dicho por muchos de los militares que ya están en posición y a favor de la Constitución lo dicen abiertamente. ¿Qué está pasando hoy y por qué no hay más? Bueno porque el alto mando está persiguiendo a la mayoría, que le ponen un oficial espejo al lado o de Cuba o del SEBIN. Ayer como un chiste, Maduro, en una alocución, hablaba de 500 militares cubanos. No se le salió, no se le chispoteó. Está hablándole a su público interno para que sepan que están vigilados, para que sepan que los están siguiendo. De nuevo: lo único que le queda a la dictadura en este momento (es) el terror, es la persecución. Por el contrario, hay muchos militares más dispuestos no solamente a ponerse a la Constitución, porque hay un elemento muy importante de nuestro llamado. Nosotros no estamos llamando a que se enfrenten los militares, no estamos llamando al enfrentamiento entre hermanos. En ningún momento. Por el contrario, estamos llamándolos a que se sumen a la Constitución. Ni siquiera que se sumen a Juan Guaidó o a la Asamblea Nacional, eso es lo que nos trajo a este desastre. Los estamos llamando a que se sumen a la Constitución, que es el documento venezolano, el contrato social que nos va a permitir salir de esta crisis en el corto plazo.

P. Mientras hablamos, varios legisladores enfrentan investigaciones criminales del fiscal general. ¿Cómo afectará a su movimiento los recientes arrestos del vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano y de otros?

R. Bueno, recordemos también a Roberto Marrero, incluso familiares cercanos tienen orden de captura. Todo nuestro equipo de staff también recibió citación de parte del SEBIN para que atestiguaran de manera muy irregular. No tienen por qué ir a una policía de inteligencia sino a los tribunales. Esto lo que representa, es una gran persecución. El régimen cree que aislándome, que perdiendo operatividad vamos a perder empuje o movimiento, cosa que no ha sido así desde el 2014. Esta sede donde estamos hablando fue allanada tres veces en el 2014. Trataron de destruir el Partido Político que fundamos hace años, trataron de perseguir o desmantelar el parlamento nacional y en todos esos escenarios el que ha perdido es el régimen porque pierde credibilidad a nivel internacional, entra en contradicciones internas. Si estuviéramos hablando del 2016 cuando empezaron a perseguir, ellos tenían 25 o 30% en los estudios de opinión; hoy no tienen ni el 11%. Incluso con ese poder que manifiestan tener, con esas ínfulas que solamente lo asemejan para hacerse ver con control que ya no tienen. Han perdido una y otra vez. Hoy Maduro está derrotado y tratan entonces cosas que no han logrado ni en 2014 y mucho menos hoy cuando somos mayoría, cuando estamos ejerciendo en las calles, cuando tenemos el reconocimiento internacional, cuando estamos con nuestra Constitución, cuando ya militares abiertamente manifiestan descontento. Mucho menos hoy pintando paredes a casas de dirigentes van a lograr ni sembrar el miedo y mucho menos van a inmovilizarnos. Por el contrario, mañana volvemos a salir y lo vamos a hacer como lo hicieron ayer. Por cierto, transportistas, profesores, enfermeras, y lo van a seguir haciendo cada uno (de) los gremios.

P. Varios opositores con los que hemos hablado en los últimos días nos han dicho que sienten que la presencia de Leopoldo López en el puente junto a usted le restó autoridad, asustó a algunos militares y finalmente amenazó la unidad que había construido entre la oposición en los últimos meses. ¿Considera que él es en parte responsable del fallido alzamiento? ¿Considera que se precipitó de alguna manera, intentando salir antes de tiempo y quizá quitando algo de la atención que usted fue capaz de construir entre la oposición?

R. Leopoldo López es un preso de conciencia que tiene más de cinco años tras las rejas, con las limitaciones que podemos tener en una dictadura. Leopoldo López además es el coordinador del partido que fundamos hace muchos años. Yo soy presidente encargado de Venezuela, el presidente encargado y el presidente del Parlamento Nacional, una responsabilidad muy clara que está sobre los partidos, que estaba sobre cualquier militancia partidista. Está con los venezolanos. Hay una clara división de roles en este momento en Venezuela, así que por Constitución soy presidente de todos los venezolanos. Militares, civiles, gremios, sindicatos, estudiantes y mi responsabilidad en este momento es velar por recuperar las competencias del Ejecutivo, atender la crisis para producir una elección realmente libre en Venezuela y superar esta tragedia que tenemos. Nosotros hemos sido además, el año pasado yo fui jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad que me permitió, como tú decías, poder articular muchos esfuerzos para lograr este momento que también ha sido un momento de aporte de tantos, de sacrificios de tantos venezolanos. O sea, no llegamos tampoco al 2019 de un día a otro. Construimos mayoría, la ejercimos, ganamos elecciones, fundamos partidos políticos, resistimos a la dictadura, resistimos a los embates de la persecución. También hay que reconocer el esfuerzo y el sacrificio de tantos para poder construir este momento.

P. Ha logrado un nivel de popularidad y aprobación que en realidad Leopoldo López nunca tuvo en el pasado. ¿Cree que él podría contribuir de alguna manera a superar el punto muerto actual si quizá se desiste de cualquier aspiración presidencial? Obviamente tiene derecho, pero ¿ayudaría de alguna manera a resolver las dudas que persisten sobre él entre los militares, entre los chavistas? ¿Cree que ayudaría si renunciara a cualquier ambición presidencial?

R. Bueno, es que yo creo que no es un momento ahorita de ambiciones presidenciales, sin duda. Ahora que lo que sí te puedo decir es que Leopoldo es un preso político, que ese día también, y en ese momento que estuvimos ahí ha debido estar Iván Simonovis, Juan Requesens y todos los presos por los cual estamos firmando un indulto. En ese momento se liberó a Leopoldo y estamos buscando liberar a todos los demás. Probablemente, eso sí es un elemento importante, liberar a todos los presos políticos, no solamente para Leopoldo o para María Corina o para Henrique o para Henry o para mí, creo que no es momento de ambiciones presidenciales. Es momento de que yo soy presidente del Parlamento, que me habilita para ser presidente encargado de Venezuela, recuperar las competencias del Ejecutivo y lograr una elección realmente libre, mientras atendemos la emergencia compleja que tiene siete millones de venezolanos (incluso reconocido por la ONU) al borde de la muerte. De nuevo, hay que liberar a todos los presos políticos.

P. hablemos del presidente Trump. En los últimos días ha dicho que habló con el presidente Putin y dijo que el presidente ruso no está interfiriendo en Venezuela, lo cual contradice las declaraciones del secretario de Estado Pompeo y de su propio asesor de seguridad nacional. ¿Teme que Estados Unidos está enviando señales encontradas sobre su apoyo, o quizá el apoyo del gobierno de Trump a su movimiento y la oposición no es tan fuerte como usted cree?

R. Yo creo que es muy fuerte. Yo creo que ha sido muy determinado, además, el acompañamiento a una causa justa que es la democracia, que es la libertad, que es superar una crisis humanitaria sin precedentes en la región, un flujo migratorio que tampoco se había visto en este continente. De hecho, en los últimos cuatro años son casi cuatro millones de venezolanos, pero por período de tiempo ha sido más voluminosa la migración venezolana. Yo creo que ha sido muy firme, muy determinado, muy claro, muy transparente además entendiendo también todo el relacionamiento con respecto a Venezuela. Hay muchos intereses legítimos del gobierno ruso en Venezuela. Se tienen contratos petroleros en Venezuela al nivel que por ejemplo China que tiene también y que son legítimos, que son transparentes. Es decir, tienen una inversión en Venezuela y es legítimo que cualquier país quiera recuperar su inversión. Entiendo que ésa (es) una de las preocupaciones en ese caso. Con respecto a (la) administración Trump, yo debo decir que estamos muy agradecidos como venezolanos que sin medias tintas se ha definido como es a Maduro, como un dictador, como alguien que ha violado sistemáticamente nuestra Constitución, que se venció su período, que reconocieron mi presidencia encargada desde el primer segundo que dimos el paso y tenemos el reconocimiento de nuestra gente y nuestra Constitución así que yo creo que ha sido muy productivo.

P. ¿Entonces cómo se debe entender el comentario de Trump? ¿Fue mal informado? ¿Qué cree que esté intentando comunicado cuando dice que Rusia no está interfiriendo en Venezuela?

R. Bueno, que creo que hay una mejor forma de aproximarse entonces a Rusia.

P. ¿Qué están haciendo en la oposición para acercarse a Rusia, China y Cuba, digo, obviamente ellos son jugadores aquí, apoyan a Maduro? ¿Están haciendo algo para intentar persuadirlos de que reconsideren su posición? Ellos han pedido a Estados Unidos descartar cualquier acción militar aquí, algo que tanto usted como Estados Unidos se han negado a hacer. ¿Eso es algo que usted podría considerar si aquellos países se unieran al movimiento para remover a Maduro?

R. Hay dos elementos bien reveladores con respecto a China y Rusia. Lo primero es que desde el 2016 que estamos en el Parlamento nacional ellos no han prestado un nuevo dólar a este régimen. Yo creo que eso es revelador con respecto al trato y la relación que le han dado e incluso la confianza a Maduro, porque eso habla del reconocimiento implícito del Parlamento. Creo que eso es muy productivo. Desde ese punto hemos tratado de aproximar a los diferentes países, no solamente China y Rusia sino en general. Desde la legitimidad que me da la presidencia encargada porque soy presidente del Parlamento, yo creo que es natural y recientemente hubo incluso un comunicado del vocero de China donde se aproxima a una solución que también tienen elementos bien trascendentes. Hay que buscar una solución al conflicto venezolano y se aproxima un poco más al Grupo de Contacto, que es válido. Nosotros también hemos hablado con ellos. Yo creo que eso es muy importante de cara al corto plazo y revela además que no es que Maduro cuenta con ese respaldo, sino que los venezolanos podemos contar con ese respaldo. Con respecto a Rusia, que todos los convenios, contratos legítimamente contraídos por el Estado venezolano, nosotros nos vamos a hacer responsable por eso.

P. Recientemente dijo que si Trump propone una intervención militar, usted probablemente lo apoyaría. ¿Eso significa que mientras más dure este punto muerto, una acción militar sería más factible?

R. Bueno, nosotros lo que hemos dicho, que necesitamos una solución urgente al conflicto venezolano, la crisis que vivimos como venezolanos. Te repetía las cifras: 7 millones en emergencia humanitaria compleja, 4 millones que han emigrado en los últimos cuatro años. Eso suma 40% de la población que está en riesgo de muerte o que se ha visto forzada a salir del país. Es decir, casi la mitad de la población está en riesgo inminente porque los que han migrado no es que están en una situación cómoda en otros países, tienen problemas migratorios de documentación, de naturalmente llegar como inmigrante a un país dependiendo de la ley propia de cada uno de los Estados. Tenemos niños apátridas porque no tienen documentación por haber nacido en otros países que sus padres. Tenemos un problema grave de trata o explotación sexual en la frontera, de captación de niños por grupos irregulares. Es decir, es una situación muy delicada para los venezolanos. Entonces ¿cuál es la mejor solución? La que genere el menor costo social, que ya lo estamos pagando: 40% de la población en riesgo, muy vulnerable. Que genere estabilidad, que genere gobernabilidad para poder atender la emergencia y una elección libre. Ésa es la mejor solución y hoy ¿quién le pone costo a esa solución? No es la oposición, no es el presidente encargado de Venezuela, que ha puesto todas las opciones. Una elección realmente libre, el que se la pone es Miraflores. El que hoy habla de militares cubanos, que 'se le chispoteó' en una alocución es Maduro. El que invita aviones militares rusos sin autorización del Parlamento, el único legítimo para poder autorizar cooperación militar extranjera. La situación muy delicada la pone un régimen al que no le importa ya el venezolano porque es evidente que no le importa. Entonces en este caso tenemos tres alternativas importantes para solucionar esta crisis: la primera es la que todos queremos, la elección realmente libre una vez cese la usurpación y construyamos la transición. ¿Qué significa la transición? Reinstitucionalizar rápidamente. El caso más emblemático es el Consejo Nacional Electoral, que sea transparente y un árbitro realmente creíble para que valide la elección libre. Una opción intermedia como sucedió en 1958 en Venezuela cuando derrocaron al dictador Marcos Pérez Jiménez, que se conformó una junta de transición y produjo una elección realmente libre. Una tercera opción que es el uso de la fuerza, de nuevo, no tiene que ser con cooperación internacional y fíjate la diferencia que hago “cooperación”. La invasión existe, lo reveló ayer Maduro con sus 500 militares cubanos. La presencia del ELN y de grupos irregulares en Venezuela que también marcan casas de dirigentes e incluso, la inteligencia colombiana reveló que la mitad del ELN está en refugio y operando en Venezuela, entonces esa situación ya está. Ese costo social lo estamos pagando. ¿Qué pasa si se instala completamente el ELN en Venezuela? ¿Cuál es la repercusión en el mediano plazo? No solamente para Venezuela sino para la región. Tenemos una fuerza irregular operando entonces de manera binacional y que se podría expandir además si siguen gobiernos no mirando la ley. Entonces esa opción de fuerza puede ser local, con militares que ya están evidentemente descontentos como el general de división Cristopher Figuera o muchos otros que se han rebelado o con la cooperación internacional autorizada por el Parlamento. Para que eso pase debe haber cooperación dispuesta a entregarse.

P. Pero, ¿qué tan lejos estamos de promover una solución como esa? Y también, algo a lo que se oponen incluso los venezolanos que lo apoyan es una intervención militar extranjera, y sólo hay que mirar los ejemplos recientes de intervenciones militares de Estados Unidos y otros alrededor del mundo: Libia, Irak, Afganistán, y los problemas siguen incluso después de que las tropas se fueron. ¿Qué decir ante esas preocupaciones?

R. Yo estoy estudiando alternativas y te dije que la mejor era evidentemente la que estamos proponiendo desde el 2017, la alternativa democrática en Venezuela cuando hubo una negociación dominicana y de nuevo, por eso te decía: el que le pone costo es Maduro, el que le pone gravedad del asunto es quien usurpa funciones. Porque desde el 2017, ¿cuánto nos habríamos ahorrado? En migración, en ataques, en vidas humanas en Venezuela, en desnutrición, en falta de insumos, en recepción de migración en otros países, en que Venezuela se convirtió en una pista de despegue del narcotráfico. Ya hay un riesgo latente de que Venezuela se convierta en un Estado fallido o ya lo es. Eso ya está ahí presente. Cuando cedieron territorio, en algunos casos voluntariamente, algunos lo tomaron y lo ocuparon de maneras irregulares. Trece estados del país ya están siendo operados por irregulares según estudios que presentan incluso inteligencia venezolana en todos estos 'leaks', digamos. Entonces, entendemos la gravedad de todas las opciones, sopesamos la elección, la transición sui generis, digamos, y la opción de fuerza que puede ser interna o con cooperación. Hoy ya Venezuela está cavando un foso. Venezuela colapsó el día de hoy, cuando no puede alimentar a sus niños, cuando no puede poner luz en estado del país como Barinas, como los Andes, como el estado Zulia, como el oriente del país que ya no hay luz, y a veces llegar a energía eléctrica a estos sitios. Entonces, ¿cuánto más podemos soportar los venezolanos? Ya no mucho más. Ya hoy van a morir por afecciones cardíacas o porque no tienen para hacerse la diálisis, con problemas de riñón o simplemente de hambre.

P. ¿Pero no quisiera decir qué tan cerca está de presentar una propuesta como esa al Congreso?

R. No esa opción, la solución. Yo quiero hablar de la solución porque no quiero confundir objetivos medios y perdón que es tan importante para mí, porque es tan polémica la opción, hay que explicarlo bien. El objetivo de los venezolanos es vivir en democracia, es vivir con libertad, es atender la emergencia, es tener una elección realmente libre. Las alternativas que tenemos son la protesta cívica --que ven cómo nos han masacrado parte de los paramilitares cuando protestamos--, las herramientas que tenemos, son el Parlamento Nacional, el que vemos cómo está siendo cercenado, las herramientas que tenemos son pedir una elección realmente libre y exigirla y también las opciones de cooperación entonces, eso es un medio, no es un objetivo.

P. Considerando lo que acaba de decir sobre cómo la situación aquí se deteriora a diario, ¿qué tan efectivas están siendo las sanciones de Estados Unidos? ¿Piensa que están siendo efectivas ahora y cómo? ¿Hasta qué punto las sanciones se vuelven contraproducentes si la gente sigue sufriendo y no se ve ningún cambio hacia adelante?

R. Bueno de nuevo a los números. Sexto año consecutivo en el que decrece el PIB venezolano 60% acumulado en seis años y las sanciones empezaron hace dos meses. No hay correlación. La destrucción del aparato productivo --o petrolero específicamente venezolano-- que pasamos de tres millones y medio de barriles a menos de 700 000. Desde 2012 más o menos viene el decrecimiento, la hiperinflación. Tenemos 2 millones 300 mil por ciento acumulado; proyectaba a 10 millones por ciento. Eso tiene la inflación y el crecimiento exponencial tiene cinco, seis, diez años operando, es decir, no hay correlación entre el estado de la economía venezolana y la crisis. Siete millones de venezolanos, la emergencia humanitaria no se crea en dos meses. El deterioro del sistema de salud público nacional viene destruido hace años, entonces hoy no hay correlación entre las sanciones y la emergencia humanitaria y la crisis económica que estamos viviendo.

P. Entiendo eso, pero mi pregunta es si estas sanciones están funcionando y cómo.

R. Sin duda, por ejemplo, el régimen utiliza dinero del Estado venezolano para hacer campaña y propaganda, el régimen utiliza dinero del Estado para sobornar funcionarios como lo hicieron por ejemplo con Alejandro Andrade, que se declaró culpable de recibir 1200 millones de dólares, es decir, 30% más de lo que significó el escándalo de Odebrecht en 12 países. Odebrecht denunció 938 millones de dólares en 12 países y un funcionario venezolano recibió 30 por ciento más en sobornos. ¿Qué otra cosa hacen del dinero venezolano? Financian paramilitares armados. ¿Qué otras cosas hacen? Se lo roban entre otras cosas. El deterioro viene también producto de la corrupción. Nosotros hemos ido a proteger los activos de Venezuela solicitado por el Parlamento nacional. El Parlamento solicitó la protección de los activos de Venezuela, cosa que hemos hecho por lo que decía: corrupción, financiamiento de grupos irregulares, hostigamiento, soborno, control social... No podemos permitir eso de cara a una transición en Venezuela.

P. Ha habido mucha especulación sobre el rol de los llamados “bolichicos” para presionar a Maduro para que deje la presidencia. ¿Su movimiento recibe apoyo, financiero o de cualquier otra naturaleza, de empresarios que se enriquecieron con el chavismo, como Alejandro Betancourt o Raúl Gorrín? ¿Y consideraría dar una amnistía a personas que recibieron ganancieras ilegales para que puedan reinvertir sus fortunas en una Venezuela posterior a Maduro?

R. Bueno, nuestro rol ha sido, y yo como presidente en su momento de la comisión de control, denunciar la corrupción. Denuncié la corrupción en Odebrecht, por cierto, que estuve en Brasil e incluso investigando esto denuncié directamente a Maduro por su vinculación cuando recibió dinero para su campaña en el 2013 y luego facilitó pagos. Denunciamos la crisis eléctrica que tiene que ver con los llamados bolichicos y presentamos un informe en el Parlamento. He denunciado también no solamente cómo se compraron televisoras sino también qué se hace con ese dinero y de dónde provino, que está muy vinculado a Alejandro Andrade. En mi caso y en nuestro caso hemos sido muy duros con la denuncia en contra de la corrupción, con pruebas. Presentamos también la de Rafael Ramírez, que lo hizo en su momento Freddy Guevara demostrando el desfalco de 13000 millones de dólares. En ese momento Maduro lo defendió y nos prohibieron a través del TSJ seguir investigando. Entonces en nuestro caso hemos sido muy contundentes en contra y lo vamos a seguir siendo.

P. ¿Pero estas personas son muy ricas y quien mantener su dinero, pero pueden contribuir con dinero a enfrentar las necesidades de Venezuela en un escenario sin Maduro, así que ¿consideraría darles una amnistía como ha dicho que hará para los militares?

R. Lo único que no es amnistiable de cara a la grave situación que tienen Venezuela es la grave violación de derechos humanos y el estado de la corrupción en Venezuela creo que raya en el tema del desfalco más grande la historia de la humanidad y me atrevo a decirlo de esa manera porque son entre 300.000 y 400.000 millones de dólares desfalcados por la crisis eléctrica. Cuando decretaron la emergencia eléctrica, que la decretó Chávez, fueron cien mil millones invertidos en el sistema eléctrico nacional que está hoy colapsado. Fueron 30 mil millones en plantas termoeléctricas, también de manera crítica y muy grave, así que cada caso de garantías, de amnistías de cara a la recuperación de Venezuela, será evaluado, pero los que incluyen violación de derechos humanos no son amnistiables.

P. Sólo para que quede claro, ¿consideraría una amnistía para estas personas que incurrieron en actos de corrupción?

R. No voy a ser específico porque no conozco cada caso y si alguno de ellos pudiera o no colaborar realmente con una transición en Venezuela. Ser específico con un caso que sería irregular, no puedo hablar de la garantía de las amnistías. ¿Para quién son las garantías y las amnistías? Para los venezolanos que contribuyan significativamente a reconstruir la democracia. Esos ciudadanos s tienen vínculos con corrupción como hemos demostrado algunos, por cierto, probablemente no serían sujetos de garantías y mucho menos si tiene que ver con violación de derechos humanos.

P. Porque algunas de estas personas obviamente tienen conexiones con el gobierno y podrían ayudar a presionar para tener soluciones dentro del gobierno, donde ustedes tienen menos poder de persuasión. Alguien que es muy rico...

R. Eso tendrá que ver con el resultado, con el objetivo, no con el medio. Es decir, intentar no es suficiente en Venezuela hoy. No lo es porque está muriendo gente. Todos los venezolanos que contribuyan, lo demostramos con seriedad, por ejemplo, el general Cristopher Figuera, que no solamente él sino incluso nuestros aliados internacionales decidieron levantarle la sanción. Ese caso en específico tiene que ver con la atención de la emergencia, solucionar el conflicto y poder reconstruir la democracia en Venezuela.

P. Justo ahora, hay varias toneladas de ayuda humanitaria parada en la frontera en Colombia y no hay ninguna perspectiva de que pueda entregarse. ¿Estaría dispuesto a donar esa ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja para que pueda ser distribuida?

R. Parte de eso está siendo revisado por la Cruz Roja, para ver cuáles pueden ingresar de manera inmediata. Nuestro principal rol y lo primero que hicimos desde el 5 de enero fue con los más vulnerables mientras que estamos nosotros luchando por reconstruir la democracia, mientras que estamos luchando por recuperar las competencias del Ejecutivo, tenemos que de alguna forma de atender a esos muy vulnerables. El reconocimiento del régimen, de la existencia de la emergencia también es el reconocimiento implícito de su fracaso, cosa que hicieron recientemente ¿Por qué no reconocieron antes la emergencia humanitaria? Por dos factores, el primero era su negocio; procura de alimentos y medicinas con sobreprecio como demostró por cierto México, como lo hemos demostrado nosotros en el Parlamento nacional y por eso evitaban el reconocimiento. El segundo, porque la medicina era compleja; significa la palabra 'compleja' si bien son por factores humanos. No fue un terremoto, no fue un deslave, no fue un tornado que devastó a Venezuela, que colapsó el sistema eléctrico. No, fue ese régimen y al reconocerla implícitamente reconocen su fracaso. Sin duda una victoria de la sociedad venezolana es lograr que ingrese parte de la ayuda, pero no es suficiente. Son siete millones. Incluso en el mejor de los casos que pudieran atender a 700.000 es decir apenas el 10% de los que están en riesgo. Debemos insistir en la apertura del canal en la atención a la emergencia, pero también sabemos que solamente con el cese de usurpación, con un nuevo gobierno en ejercicio pleno de transición podremos lograr la atención plena.

P. La última pregunta. Usted dijo que el gobierno puede arrestarlo en cualquier momento, pero que no quiere que sea tan fácil para ellos. ¿Qué pasos está tomando para complicarles encontrarlo? Por ejemplo, ¿duerme cada noche en una casa diferencia? La gente tiene curiosidad sobre esto. Si lo arrestan, ¿qué pasaría con el movimiento que ha construido?

R. Lo que te puedo decir es que nosotros decidimos en el momento de nuestra vida dedicarla al servicio público y sé los riesgos que tiene enfrentarnos a un régimen de estas características. Han asesinado, han perseguido, han torturado, han encarcelado por miles. Hoy suman más de mil presos políticos en Venezuela. No les importa secuestrar al primer vicepresidente del Parlamento, rayar casas familiares, porque yo entiendo que quieran perseguir. Por ejemplo, Freddy Superlano, su mamá tiene 80 años, entonces, colocarle una patrulla o dos, negra con identificación del SEBIN, la Policía de Inteligencia claramente rotulada, eso para generar miedo, para generar terror, que es lo único que le queda a este régimen. ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de surfear esta oleada nueva de represión? Seguir construyendo, seguir contando capacidades, seguir comunicándonos con la comunidad internacional, seguir hablando con los militares, seguir hablando con la ciudadanía, seguir hablando con la verdad, seguir presentando el Plan País, seguir avanzando. Si me secuestran, que pudieran hacerlo, eso sería un golpe de Estado, por cierto, secuestrar al presidente encargado constitucionalmente del país. Hay una estrategia claramente planteada, ya hay unos aliados internacionales. Ya hay un movimiento, ya hay una mayoría que se está ejerciendo en las calles a que no va a cambiar. Por cierto, no importa cuánto nos golpeen, no importa cuánto aprieten, no importa cuánto quieran exprimirnos la esperanza. No lo van a lograr. A lo más que le tienen miedo una dictadura es a la esperanza y si está organizada mucho más.