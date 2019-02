Trabajadoras del hogar celebran a “Roma” y los Oscar en LA

ARCHIVO - Esta foto de archivo del 4 de febrero del 2019 muestra a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, postulada al Oscar como mejor actriz por su papel en "Roma", posando para una foto durante el almuerzo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a los nominados al Oscar, en Beverly Hills, California. (Foto tomada por Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo) less ARCHIVO - Esta foto de archivo del 4 de febrero del 2019 muestra a la actriz mexicana Yalitza Aparicio, postulada al Oscar como mejor actriz por su papel en "Roma", posando para una foto durante el almuerzo de ... more Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Image 1 of / 2 Caption Close Trabajadoras del hogar celebran a “Roma” y los Oscar en LA 1 / 2 Back to Gallery

LOS ANGELES (AP) — Doris Tapia jamás imaginó que asistiría a una fiesta de gala en Los Ángeles para ver los Oscar, y que cambiaría por tacones altos los tenis que usa a diario para “correr de arriba abajo” con los niños a los que cuida en Nueva York.

La niñera peruana es una de varias docenas de empleadas domésticas que serán agasajadas el domingo como las "heroínas en nuestros hogares" en un evento con alfombra roja organizado por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) con el apoyo del director de “Roma”, Alfonso Cuarón, y la participación de figuras que incluyen a la activista Tarana Burke y las actrices Diane Guerrero, Eva Longoria y Olga Segura.

“Es un privilegio ser parte de este evento. Yo jamás me hubiera imaginado pisar un sitio así”, dijo Tapia esta semana a The Associated Press poco antes de su viaje a Hollywood. “¡Y ayer probándonos los vestidos! Fue una experiencia muy linda de camaradería”, añadió sobre los atuendos donados por la compañía de alquiler de trajes Rent the Runway.

La película mexicana nominada a 10 Premios de la Academia, protagonizada por Yalitza Aparicio como Cleo, una empleada doméstica en una época turbulenta en la Ciudad de México a principios de los 70, les ha dado a las empleadas del hogar una visibilidad global y ha iniciado una conversación sobre la importancia de su trabajo para la sociedad, una labor que no solo suele ser “invisible” al trascurrir a puertas cerradas, sino que históricamente ha sido mal remunerada y poco apreciada.

“Hay 2 millones de mujeres haciendo este trabajo que no están protegidas por nuestras leyes laborales”, dijo a la AP Ai-jen Poo, directora ejecutiva de la NDWA, una organización fundada en el 2007 que promueve los derechos de las empleadas domésticas en Estados Unidos.

“Están cuidando de nuestras familias pero no pueden cuidar de sus propias familias al hacer este trabajo. No cuentan con beneficios, ni seguridad laboral o económica en absoluto. Así que pensamos que esta es una gran oportunidad para expandir nuestro apoyo para hacer de estos trabajos trabajos dignos y valorar a estas trabajadoras en nuestra cultura”, señaló.

Cuarón realizó el filme en blanco y negro inspirado en los recuerdos de su infancia con su niñera Libo, a quien le dedica esta obra. Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el máximo premio, el León de Oro, ha recibido grandes elogios y honores que incluyen el Globo de Oro y el BAFTA del cine británico.

Al mismo tiempo, el director ha abogado por los derechos de las trabajadoras del hogar y se ha expresado contra la discriminación racial en México, donde el triunfo de Aparicio, una debutante de origen indígena y ella misma hija de una empleada doméstica, ha generado también comentarios despectivos.

Cuarón hizo recientemente un llamado a la acción como parte de una campaña vinculada con “Roma” para despertar la conciencia social. En un anuncio de servicio público llamó a empleadores de trabajadoras del hogar a “pagar justamente, establecer expectativas claras, y proveer vacaciones pagadas”. También los exhortó a apoyar la carta de derechos de las empleadas domésticas, un esfuerzo legislativo en Estados Unidos para proveerles derechos y protecciones que se les han negado por décadas; y que hagan uso de Alia ( https://www.myalia.org/ ), una plataforma de beneficios creada por la NDWA.

“El trabajo doméstico es el trabajo que hace todos los demás trabajos posibles, porque si no fuera por la labor que las empleadas domésticas realizan en los hogares, (mucha) gente no podría desempeñar otros trabajos”, señaló Mónica Ramírez, directora de campaña de justicia de género para la NDWA, quien dijo que el domingo celebrarán la participación de “Roma” en los Oscar como “una hermosa película” pero también “el impacto social que ha tenido”.

Para Poo, la importancia de la cinta no solo radica en que hace visible la experiencia y el trabajo de Cleo, sino en que la humaniza.

“Nos recuerda que las mujeres que hacen este trabajo son madres, son amigas, son hijas”, destacó la activista. “El hecho de que vemos a Cleo y la fuerte relación que tiene con los niños a los que cuida, su amor y ternura e intimidad, y que también la vemos chismoseando con su amiga en su día libre, yendo al cine y enamorándose y sufriendo un abandono _ es un ser humano completo y esas historias son invisibles en nuestra cultura popular. Así que celebramos el filme y pensamos que es una oportunidad única para que todos reflexionen sobre las trabajadoras domésticas y las Cleos en nuestras vidas”.

Tapia, la empleada doméstica que tiene casi dos décadas en Estados Unidos y desde hace más de siete años está afiliada a la organización que organiza la fiesta, tuvo la oportunidad de asistir al estreno de “Roma” en el Lincoln Center de Nueva York, donde dice que “no faltaron las lágrimas”, y este domingo espera verla recibir múltiples premios.

“¡Tiene que ganar!”, exclamó con entusiasmo. Pero “ya de hecho para mí ahorita es una ganadora”.

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner .

___

En Internet:

https://www.www.domesticworkers.org/