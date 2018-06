Sondeos revelan nivel de confianza del público a los medios

NUEVA YORK (AP) — Existe un acuerdo sustancial de lo que los estadounidenses quieren de los medios de comunicación y lo que los periodistas quieren reportar, de acuerdo con un par de sondeos que también revelaron algo preocupante: una sensación persistente de que no se está logrando lo ideal.

La sospecha del público sobre el periodismo también se alimenta por algunos malentendidos básicos sobre cómo funciona el proceso, particularmente en una era de rápidos cambios, según las encuestas publicadas el lunes por el Proyecto Media Insight. El esfuerzo es una colaboración entre The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el American Press Institute.

Esto se conoce en medio de los incesantes ataques del presidente Donald Trump contra los medios de comunicación y la continua reducción de un sector agobiado económicamente. Las encuestas encontraron que 3 de cada 4 periodistas creen que el nivel de confianza del público en los medios de comunicación ha disminuido en el último año. Sin embargo, solo el 44% de los lectores dicen que su nivel de confianza ha disminuido.

El público realmente quiere lo que la mayoría de los periodistas dicen que quieren darles: noticias veraces con contexto y análisis, dijo Tom Rosenstiel, director ejecutivo del American Press Institute. Pero el público no siente que esté viendo suficiente de ese trabajo, ya que el 42% dice que los periodistas se extralimitan demasiado en los comentarios, de acuerdo con la investigación.

Los periodistas no pueden dar por hecho que el público sabe lo que está recibiendo, dijo Rosenstiel. Gran parte del lenguaje y la estructura compartidos en el periodismo tiene sus raíces en los periódicos, sin embargo, muchos estadounidenses se informan a través de las redes sociales, donde no siempre está claro de dónde vienen las historias, de acuerdo con Rosenstiel. Los periódicos tienen secciones para los “artículos de opinión”, sin embargo, la mitad del público no sabe lo que significa el término.

Existe un amplio acuerdo de que los periodistas deben mejorar en cuanto a explicar su trabajo: 68% del público dijo que los medios deberían ofrecer más información sobre sus fuentes, y el 66% de los periodistas están de acuerdo. Casi la mitad del público dijo que los reporteros deberían explicar en qué se documenta su historia y el 42% de los periodistas dijeron lo mismo.

___

El sondeo a 2.019 adultos se realizó del 21 de marzo al 17 de abril y usó una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de EEUU. El margen de error es de más o menos 3 puntos porcentuales. Las entrevistas fueron por internet y por teléfono.

La encuesta a 1.127 periodistas se llevó a cabo del 1 de marzo al 12 de abril utilizando una muestra seleccionada de una base de datos de Cision Media Research. El margen de error es de más o menos 3,5 puntos porcentuales.

Las encuestas se realizaron con fondos del American Press Institute.

___

En internet:

Media Insight Project: http://mediainsight.org/