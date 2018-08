Esta imagen difundida por NASA muestra Ultima Thule, un objeto en el Cinturón de Kuiper, rodeado por estrellas. La foto fue tomada por la sonda New Horizons el 16 de agosto de 2018. Ultima Thule se encuentra a 6.400 millones de kilómetros de la Tierra y 1.600 millones de kilómetros más allá de Plutón. (NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute via AP) less