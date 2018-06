Sin miedo, Islandia se juega la vida ante Croacia





Photo: Andrew Medichini, AP Image 1 of / 2 Caption Close Image 1 of 2 Kari Arnason, de Islandia, contola un balón frente a Kelechi Iheanacho, de Nigeria, durante un encuentro del Mundial, efectuado el viernes 22 de junio de 2018, en Volgogrado, Rusia (AP Foto/Andrew Medichini) Kari Arnason, de Islandia, contola un balón frente a Kelechi Iheanacho, de Nigeria, durante un encuentro del Mundial, efectuado el viernes 22 de junio de 2018, en Volgogrado, Rusia (AP Foto/Andrew Medichini) Photo: Andrew Medichini, AP Image 2 of 2 El croata Luka Modric celebra con sus compañeros después de anotar el segundo gol de su equipo en el duelo del Grupo D del Mundial 2018 ante Argentina en el Estadio Nizhny Novgorod el jueves 21 de junio de 2018 en Nizhny Novgorod, Rusia, (AP Foto/Ricardo Mazalán) less El croata Luka Modric celebra con sus compañeros después de anotar el segundo gol de su equipo en el duelo del Grupo D del Mundial 2018 ante Argentina en el Estadio Nizhny Novgorod el jueves 21 de junio de ... more Photo: Ricardo Mazalan, AP Sin miedo, Islandia se juega la vida ante Croacia 1 / 2 Back to Gallery

ROSTOV DEL DON, Rusia (AP) — El zaguero islandés Kari Arnason no tiene miedo de que le muestren una tarjeta roja, si ello es lo que se requiere para frenar a una de las selecciones más talentosas de este Mundial. Así de friccionado se espera el duelo de este martes entre Islandia y Croacia.

Los dos equipos tienen antecedentes de rudeza en sus duelos. En los últimos cuatro, ha habido tres expulsiones.

Arnason considera que Croacia es candidata al título. Pero el defensa central advierte que ni él ni sus compañeros facilitarán la misión de los croatas, mucho menos en un partido que Islandia está obligada a ganar en Rostov del Don.

Además, del triunfo, los islandeses deben cruzar los dedos para que Nigeria no le inflija otra derrota a Argentina en esta Copa del Mundo. Los croatas, en cambio, llegan al encuentro más relajados, ya con el boleto a octavos en el bolsillo.

En vez de amedrentarse por la intensidad desbordada de los encuentros recientes entre croatas e islandeses, Arnason encuentra inspiración en ésta.

“En este tipo de partidos, los jugadores se exigen al límite, y a veces se exceden”, dijo el defensa antes de que el equipo viajara al sur de Rusia. “Una tarjeta roja fue mostrada a uno de nuestros jugadores en esos partidos. Estamos más que listos para llevarnos otra, si eso ayuda a nuestra selección”.

Arnason considera improbable que Argentina finalice la fase de grupos sin conseguir un solo triunfo. Sin embargo, no se fía ante la posibilidad de que el técnico croata Zlatko Dalic dé descanso a sus principales jugadores para no exponerlos a desgaste, lesiones o suspensiones.

“Su once inicial es increíble, de verdad”, comentó. “Se habla de que ellos darían descanso a algunos, pero eso en realidad no los afecta tanto, pues tienen mucha calidad en el banquillo. Así que no creo que ello vaya a afectar en su juego en absoluto. Tendremos que jugar un buen partido para seguir con oportunidades”.

En un mundial en que han pasado apuros algunos favoritos tradicionales, Croacia ha emergido como aspirante, tras golear 3-0 a la Argentina de Lionel Messi e imponerse 2-0 sobre Nigeria.

El arquero croata Lovre Kalinic descartó la posibilidad de perderse el encuentro del domingo.

“Sinceramente queremos ganar cada partido”, afirmó. “No importa quién juegue, ni quién esté en el once inicial o no. Trataremos de seguir y de cosechar los tres puntos”.

De seis encuentros ante Islandia, Croacia ha ganado cuatro, por una derrota y un empate.

Islandia es el país menos poblado en haberse clasificado jamás a un mundial, con 350.000 habitantes. Sin embargo, sorprendió a Argentina en su primer encuentro con un empate 1-1, gracias al tanto de Alfred Finnbogason.

La selección, conocida simplemente por los islandeses como “Nuestros Chicos”, perdió el segundo compromiso, por 2-0 ante los nigerianos.

El técnico Heimir Hallgrimsson dijo que sus jugadores se sienten esperanzados, tras haber vencido a Croacia en la eliminatoria.

“Conocemos el escenario cuando jugamos contra Croacia. Va a ser un partido muy rudo”, avizoró. “Con frecuencia decimos que somos como una pareja casada que se lleva mal. Tratamos de divorciarnos, pero siempre acabamos encontrándonos otra vez”.

___

Steve Douglas contribuyó con este despacho desde Roschino.

___

Derek Gatopoulos está en Twitter como www.twitter.com/dgatopoulos