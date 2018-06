Secuela de “Jurassic World” debuta con 150 millones de dlls

NUEVA YORK (AP) — Los dinosaurios siguen dominando la taquilla.

"Jurassic World: Fallen Kingdom" sobrepasó las expectativas y debutó con una recaudación de 150 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá el fin de semana, según cálculos de los estudios publicados el domingo.

Si bien ese total no se acercó al debut récord de "Jurassic" en el 2015, de 208,8 millones, la cinta del director J.A. Bayona, estelarizada por Chris Pratt y Dallas Bryce Howard, comprobó que la franquicia de 25 años sigue pegando fuerte entre los amantes del cine.

Fue también la primera vez que hay dos estrenos consecutivos en Hollywood con una recaudación superior a los 100 millones de dólares cada uno en un período no vacacional. Después de obtener 182,7 millones de dólares la semana pasada, la aclamada secuela "The Incredibles 2", de Pixar, bajó 56% esta semana, con 80,9 millones.

El total combinado de "Fallen Kingdom" y "The Incredibles 2" fue de 280 millones de dólares en taquilla, el cuarto fin de semana con más ganancias en la historia de Hollywood, sin tomar en cuenta la inflación. Las ventas fueron casi del doble de las registradas el mismo fin de semana de junio del año pasado, según comScore.

"Lo que normalmente sucedería en las taquillas es que las dos películas afectarían la recaudación de la otra de alguna forma”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de comScore. "Este fin de semana demuestra que si hay dos películas increíblemente atractivas en el mercado a la vez, el mercado se ampliará. Lo recaudado en lo que va del año subió 2,5% en un fin de semana, de 6% a 8,5%".

La cinta sobre ladronas de banco "Ocean's 8", estelarizada por Sandra Bullock y Cate Blanchett, también superó los 100 millones de dólares totales a nivel nacional, con 11,7 millones en su tercera semana.

A continuación presentamos las ventas del viernes al domingo en Canadá y Estados Unidos, según comScore. En donde estuvieron disponibles, también se incluyen las últimas cifras internacionales de esos días. Las cantidades finales serán divulgadas el lunes.

1. "Jurassic World: Fallen Kingdom", 150 millones (106,7 millones a nivel internacional).

2. "Incredibles 2", 80,9 millones (56,8 millones a nivel internacional).

3. "Ocean's 8", 11,7 millones.

4. "Tag", 8,2 millones.

5. "Solo: A Star Wars Story", 4 millones (2,6 millones a nivel internacional).

6. "Deadpool 2", 5,3 millones.

7. "Hereditary", 3,8 millones.

8. "Superfly", 3,4 millones.

9. "Avengers: Infinity War", 2,5 millones (1,4 millones a nivel internacional).

10. "Won't You Be My Neighbor", 1,9 millones.

