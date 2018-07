Se derrumba plaza comercial en Ciudad de México sin víctimas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un centro comercial situado en una zona acomodada del sur de la Ciudad de México se derrumbó el jueves sin ocasionar víctimas y ante la mirada de muchas personas que habían sido evacuadas previamente y grabaron la caída del edificio con sus celulares.

Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública de la capital, indicó a la prensa que los responsables de la dirección de la plaza les comunicaron que “no hay gente lesionada porque ellos previamente hicieron la evacuación de la zona”. Posteriormente los equipos de rescate y bomberos que revisaron el lugar confirmaron que no había víctimas ni, hasta el momento, se ha reportado alguna persona como desaparecida, agregó el funcionario.

No obstante, Almeida no aclaró si se trató de un derrumbe controlado o no. “Se está revisando”, contestó al ser cuestionado al respecto. “Lo que hemos pedido es que desalojen la totalidad del mismo [del edificio] hasta que se encuentran las causas de la falla que generó esta situación”.

En los videos divulgados en redes sociales se aprecia claramente el derrumbe de una parte del edificio y cómo acaba colapsando.

El director de Protección Civil de la ciudad, Fausto Lugo, subrayó por su parte que el centro comercial tenía todos los permisos en regla y que ya había tenido un problema hace tiempo por una fuga de agua que provocó un desprendimiento en el subsuelo. Ahora, añadió, no fue un problema de subsuelo, sino estructural y hay que verificar si fue “un tema de arquitectura, de diseño, de cálculo estructural o de materiales”.