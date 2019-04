Sarajevo declara cantante de Iron Maiden ciudadano honorario

Bruce Dickinson posa para las cámaras con su certificado de ciudadano honorario en el ayuntamiento de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, sábado 6 de abril de 2019. La capital de Bosnia declaró al cantante principal de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ciudadano honorario debido al concierto que la banda de heavy metal realizó en la ciudad asediada durante la guerra de 1992-95. (AP Foto/Eldar Emric)

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina (AP) — La capital de Bosnia declaró al cantante principal de Iron Maiden, Bruce Dickinson, ciudadano honorario debido al concierto que brindó en la ciudad asediada durante la guerra de 1992-95.

El alcalde de Sarajevo, Abdulah Skaka, presentó el galardón en el ayuntamiento. Dijo que “el arribo del señor Dickinson a Sarajevo en 1994 fue uno de esos momentos en los que nosotros en Sarajevo comprendimos que sobreviviremos”.

El sábado se festejó el Día de Sarajevo, que conmemora la liberación de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial y el inicio del asedio en 1992.

Dickinson, quien recorrió el centro de la ciudad, saludó a la gente y firmó autógrafos, dijo que “es un gran honor que me otorguen la ciudadanía honoraria de Sarajevo”.

“En un mundo en que las cosas duran apenas cinco segundos en las redes sociales... la gente todavía lo recuerda, es algo muy emocionante”, dijo a The Associated Press. “Es un día extraordinario, un día hermoso, me encanta estar de regreso aquí”.

Se ha corregido este despacho para indicar que Dickinson no actuó con sus compañeros de banda.