Rivers entiende críticas por últimas actuaciones

El quarterback Philip Rivers de los Chargers de Los Ángeles durante el partido ante los Chiefs de Kansas City, el lunes 18 de noviembre de 2019. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

COSTA MESA, California, EEUU. (AP) — Philip Rivers asegura que está enfocado en el partido del domingo y no en su futuro más allá de esta temporada.

Y aunque el quarterback de los Chargers de Los Ángeles hace ese intento por mantener una visión limitada, sabe que hay mucha gente que lo ha criticado por su juego en una decepcionante campaña.

“Ha sido un tramo complicado, como nunca he tenido en dos partidos”, indicó Rivers el miércoles. “No es que necesariamente busque las críticas, pero tampoco soy ingenuo ni lo ignoro completamente. Lo entiendo, sé que es parte de esto.

“Me siento decepcionado de no haber logrado algunas jugadas que necesitaba. También he tenido algunas jugadas que nos han ayudado a mantenernos en la pelea. Va a ambos lados. No es que quiera que crean que he jugado bien, no he jugado bien. Las intercepciones son inaceptables, pero no he perdido la confianza, no he dejado de creer en mi”.

Rivers ha lanzado siete intercepciones en los últimos dos compromisos y es segundo en este rubro con 14 esta temporada. Después de perder ante los Raiders de Oakland y los Chiefs de Kansas City, los Chargers siguen su racha de duelos ante rivales divisionales, viajando a Denver.

Aunque Los Ángeles no está matemáticamente eliminado con marca de 4-7, necesita ganar y un poco de ayuda para tener la posibilidad de llegar a la postemporada. Aunque hay todavía muchas dudas sobre el futuro de Rivers con la franquicia en la que ha jugado sus 17 años de carrera, es uno de los pocos que no habla del tema.

“Creo que es algo que habrá que ver cuando finalmente estemos fuera, por el momento estamos peleando por jugar mejor. Es ahí en lo que me estoy enfocando por el momento y no en el cuadro completo”, dijo Rivers.

El veterano le atribuyó el incremento en intercepciones a malas decisiones y lanzamientos deficientes. Sus 14 envíos interceptados son la mayor cantidad en este punto de la temporada desde el 2012.

Además de las intercepciones, a Philips no le ha ido bien en terceros downs ni en momentos de presión en los últimos tres partidos.

“Creo que en la mayor parte de mi carrera he estado arriba del promedio en no perder el balón”, dijo Rivers. “He tenido algunos momentos en los que he estado abajo del promedio. Los dos últimos partidos caen en esta categoría. Ciertamente tengo que hacer un mejor trabajo al respecto”.

Uno de los juegos más frustrantes para River y los Chargers fue ante los Broncos el 6 de octubre. Lanzó un par de intercepciones en la derrota 20-13 y terminó su racha de 55 encuentros lanzando un pase directo de touchdown. También se trató de la novena ocasión, de 230 partidos de temporada regular, que su ofensiva no alcanzó la zona de anotación.

Dos de los cinco balones perdidos de Los Ángeles en el umbral de la zona de anotación ocurrieron en ese encuentro _una intercepción en las diagonales y un balón que Austin Ekeler soltó en la línea de touchdown.

El entrenador Anthony Lynn aseguró que Rivers entiende que no puede seguir perdiendo el balón pero también se rehusó a decir si está perdiendo su paciencia con el quarterback.

“La mayoría de los grandes atletas responden bien. Estoy seguro de que Philip responderá bien”, dijo Lynn.