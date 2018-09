Ramírez, Cruz y Martin compiten esta noche en los Emmy

LOS ANGELES (AP) — Édgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin están entre los nominados al Emmy que aguardan con ansias para saber si ganaron o no una estatuilla. Pero más allá de la gloria personal, habrá otras cosas en juego en la ceremonia del lunes por la noche.

El creador de "Saturday Night Live" Lorne Michaels, quien produce sus segundos Emmy en 30 años, tiene la tarea darle un vuelco a los ratings luego que la audiencia de 2017, de 11,4 millones, estuvo a poco de establecer una nueva marca como la emisión menos vista de estos premios.

La ceremonia del lunes, que se transmitirá a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del martes) por NBC, claramente lleva su sello. Los narradores de noticias ficticios de "SNL" Michael Che y Colin Jost fungirán como anfitriones y rostros familiares del programa de comedia, como Kate McKinnon y Alec Baldwin, estarán entre los presentadores y nominados. La longeva serie de NBC, que tiene un récord de 71 premios Emmy, podría llevarse hasta tres más.

Michaels está bajo presión porque NBC y otras cadenas dependen cada vez más de las premiaciones y otros eventos en vivo para atraer espectadores distraídos por los servicios de streaming y otras opciones del siglo XXI. Las cadenas, que se van rotando la transmisión del Emmy, están ansiosas por los ingresos que el Emmy genera en publicidad y el valor promocional para su programación de otoño, mientras comparten el escenario con su competencia de internet.

"The Handmaid's Tale" de Hulu defenderá su título a la mejor serie de drama con "Game of Thrones" de HBO, ganadora en dos ocasiones, como su máxima rival. "This Is Us" de NBC es la única nominada de un canal televisivo en la categoría. Por el lado de la comedia, las favoritas son "Atlanta" de FX y "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon Prime Video, con "black-ish" de ABC como la única de un canal en la contienda.

La emisión podría ver un número récord de nominaciones para minorías convertirse en premios, algo histórico.

Sandra Oh tendrá la oportunidad de ser la primera actriz de origen asiático que se lleve el premio a la mejor actriz en una serie de drama por su trabajo en el thriller de espionaje "Killing Eve" de BBC America. Oh, quien es coreana-canadiense, ha sido nominada cinco veces antes por su papel de reparto en "Grey's Anatomy".

En cuanto a los nominados latinos o iberoamericanos, el actor venezolano Édgar Ramírez y el astro puertorriqueño Ricky Martin Ramírez compiten por el Emmy al mejor actor de reparto en una serie limitada por su trabajo en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" de FX, en la que Ramírez interpreta a Versace y Martin a su amante, Antonio D'Amico. Ambos compiten con el actor de origen colombiano John Leguizamo, nominado por “Waco”.

La estrella española Penélope Cruz está postulada a mejor actriz de reparto en una serie limitada por su representación de Donatella Versace, la hermana del diseñador, en "The Assassination of Gianni Versace”. Y su compatriota Antonio Banderas a mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión por su interpretación de Pablo Picasso en “Genius” de National Geographic.

Issa Rae de "Insecure" de HBO o la estrella de "black-ish" de ABC Tracee Ellis Ross podrían convertirse en la segunda actriz negra galardonada como mejor actriz en una serie de comedia, 37 años después de la victoria de Isabel Sanford (en 1981 por "The Jeffersons"). El rubro, que incluye a Rachel Brosnahan de "Mrs. Maisel", está totalmente ahora que la ganadora de seis Emmys Julia Louis-Dreyfus y su serie de HBO "Veep" no figuran por motivos de calendario.

Si la ceremonia se torna aburrida existe la gran posibilidad de que la política la sacuda. Los presentadores de "Weekend Update" Che y Jost hacen sátira política en "SNL", y las ceremonias de premios suelen ser foros donde las celebridades expresan sus opiniones sobre los sucesos de actualidad. Es una tendencia acogida por Hollywood, al menos públicamente.

"Pienso que si te están dando el foro, hay gente escuchando y tienes algo que decir, particularmente en esta época, dilo", dijo Ed Harris, nominado a mejor actor en una serie de drama por "Westworld".

Yeardley Smith, ganadora del Emmy como la voz de Lisa en "Los Simpson", no objeta que los ganadores usen el podio para decir algo más que "gracias".

"No me parece inapropiado", expresó Smith. "Pienso que uno debe encontrar un balance. Si uno realmente siente pasión por algo, y tiene la plataforma, casi que tiene la obligación moral de pronunciarse".

