¿Qué falta en la fase de grupos de la Copa América?

El delantero uruguayo Luis Suárez reacciona tras desperdiciar un gol en el partido ante Japón por la Copa América en Porto Alegre, el jueves 20 de junio de 2019. (AP Foto/Edison Vara)

BELO HORIZONTE, Brasil (AP) — El bicampeón Chile, el anfitrión Brasil, Colombia y Venezuela ya sacaron boleto anticipado para los cuartos de final de la Copa América. Quedan disponibles cuatro cupos. Algunas selecciones dependen de sí mismas pero otras también de resultados ajenos en la última fecha de la ronda de grupos.

Clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

A continuación un panorama de cada zona:

GRUPO A: Brasil se metió en cuartos de final tras aplastar 5-0 a Perú el sábado y quedar como líder con siete puntos. En tanto que Venezuela quedó en la segunda ubicación con cinco unidades merced a la victoria 3-1 sobre Bolivia.

Perú quedó con cuatro puntos y una diferencia de gol -3. Los dirigidos por Ricardo Gareca seguirán en el certamen si Argentina y Qatar no se sacan diferencias en el Grupo B y Japón no le gana a Ecuador en el C.

GRUPO B: Con Colombia ya clasificada (6 pts) y el primer puesto asegurado, el foco pasa a estar en Argentina, última con una unidad. Para avanzar, la Albiceleste necesita un triunfo sobre Qatar (1) el domingo en Porto Alegre ya que cuenta con mejor diferencia de gol (-2) que Perú.

En caso de que Lionel Messi y sus compañeros no salgan del empate con el campeón de Asia, deben cruzar los dedos para que Paraguay caiga contra Colombia por más de dos goles y que en el Grupo C Japón (1) y Ecuador (0) no se saquen ventaja.

GRUPO C: Chile, ya clasificado con seis puntos, y Uruguay (4 pts) jugarán el lunes en Río de Janeiro por el primer puesto de su zona. Japón (1) y Ecuador (0) chocarán entre sí y necesitan ganar para pasar como uno de los dos mejores terceros. Para quedar segundos, los asiáticos deberían golear por más de cuatro tantos y que la Celeste pierda contra los bicampeones de América.

Ecuador también podría clasificarse si suma tres puntos ante Japón y que Argentina y Qatar empaten quedando con dos cada uno.

Más de la cobertura de Deportes de AP en https://apnews.com/apf-Deportes