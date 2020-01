Productores nominan “Mujercitas”, “Jojo Rabbit”, “Irishman”

NUEVA YORK (AP) — Las favoritas al Oscar “Once Upon a Time ... in Hollywood" (“Había una vez en Hollywood”), “1917,” “The Irishman” (“El irlandés”) y “Parasite” (“Parásitos”) fueron todas nominadas a los Premios del Sindicato de Productores el martes.

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, según sus siglas en inglés) también postuló a “Joker” (“Guasón”), “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), “Knives Out” (“Entre navajas y secretos”), “Little Women” (“Mujercitas”), “Jojo Rabbit” y “Ford v Ferrari" (“Contra lo imposible”) para su máximo premio anual, el Premio Darryl F. Zanuck.

Los Premios del Sindicato de Productores son un fuerte indicador de lo que podría ocurrir en los Oscar. En los últimos 30 años, 21 películas laureadas por el PGA terminaron por alzarse con el Premio de la Academia a la mejor película, incluyendo “Green Book” (“Green Book: una amistad sin fronteras”) en 2019, y “The Shape of Water” (“La forma del agua”) en 2018.

Históricamente, la mayoría de las nominadas al Oscar a la mejor película _ que suman entre cinco y 10, dependiendo de los votos _ salen de las mismas 10 cintas nominadas por el PGA. El martes, las ausentes notables fueron “The Farewell” (“La despedida”), “Bombshell” (“El escándalo”) y “The Two Popes” (“Los dos papas”).

Las votaciones para las nominaciones al Oscar cierran el martes, y los candidatos se anunciarán el lunes.

Los Premios del Sindicato de Productores se entregarán el 18 de enero en el Hollywood Palladium en Los Ángeles.

El gremio anunció previamente que “Bombshell”, una película sobre el acoso sexual en Fox News, será reconocida con el Premio Stanley Kramer, un honor que se otorga a una producción o individuo por despertar conciencia sobre un problema social.

El PGA también postuló a sus premios cinco cintas animadas: “Frozen 2”, “Abominable” (“Un amigo abominable”), “How to Train Your Dragon: The Hidden World” (“Cómo entrenar a tu dragón 3”), “Missing Link” (“Sr. Link”) y “Toy Story 4”.