Presidente de Ecuador: Correa no es perseguido político

QUITO (AP) — El presidente ecuatoriano Lenín Moreno afirmó el jueves que su predecesor, Rafael Correa, no es perseguido político y lo instó a que regrese al país para enfrentar un juicio por el secuestro de un exopositor.

Moreno aseguró a la prensa extranjera que en el proceso garantizaba la total independencia de la justicia y afirmó que “desearía que (Correa) resulte inocente de lo que le están acusando”.

Atendiendo al hecho de que Correa, quien vive en Bélgica desde el año pasado, ignoró una orden para presentarse ante la Corte Nacional ecuatoriana, ese organismo solicitó en las últimas horas a la Interpol “que proceda a la inmediata localización y captura” para fines de extradición.

El expresidente está siendo procesado judicialmente en Ecuador por el secuestro en agosto de 2012 del antiguo asambleísta opositor Fernando Balda en Bogotá.

Al consultar a Moreno sobre el argumento esgrimido por Correa --de que es un perseguido político-- el presidente respondió: “lo mismo puede hacer (Joaquín) ‘El Chapo’ Guzmán. Cualquiera puede hacer lo mismo... y siempre encontrará un abogado que encuentre argumentos graves como para declararse perseguido político”.

“Lo único que queremos es que haya verdad y justicia, nada más, la verdad se defiende sola”, dijo.

Moreno, quien fue vicepresidente de Correa en dos ocasiones (2007 a 2013), opinó que no es “agradable” haber servido junto a una persona “que posiblemente ha autorizado de manera clandestina, subterránea, secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos”.

“Eso me espeluzna, quisiera que eso no fuera realidad”, añadió.

Horas antes, en una entrevista con The Associated Press desde su hogar en Bruselas, Correa dijo que la demanda de Ecuador de que sea extraditado es solamente una estratagema del gobierno para acabar con la oposición y añadió que en lugar de ello lo llevará a regresar a la política. También aseguró que no tiene planes de comparecer ante la justicia de su país.

El caso por el cual Correa es procesado empezó por las diferencias con Balda, quien era un duro crítico del gobierno de Correa, al cual acusaba de corrupción, mientras que el mandatario lo señalaba como autor de una presunta trama para derrocarlo.

Cuando las tensiones crecieron, Balda se refugió en Colombia, donde desconocidos intentaron secuestrarlo, pero se salvó a última hora por la intervención de un grupo de taxistas que alertaron a la policía y neutralizaron al vehículo al cual habían subido al político ecuatoriano.

Las investigaciones judiciales en Colombia determinaron que tres agentes de inteligencia de la policía ecuatoriana habían contratado a delincuentes comunes, ahora en prisión, para secuestrar al exlegislador Balda.

En este caso están vinculados también el viejo director de inteligencia de la policía, general Fausto Tamayo, y el exsecretario nacional de inteligencia, Pablo Romero.

