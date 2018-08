Preocupante para Man United el mal ánimo de Mourinho

El técnico de Manchester United José Mourinho grita desde la banda durante un partido de la liga Premier inglesa contra Tottenham Hotspurs en Machester el lunes, 27 de agosto del 2018. (AP Foto/Dave Thompson)

Con su equipo perdiendo por tres goles y el Old Trafford vaciándose rápidamente, el técnico de Manchester United José Mourinho estaba en su técnica, con la mirada vacía.

Había un aire de impotencia alrededor de uno de los técnicos más condecorados en el mundo, que estaba enfrentando la peor derrota en casa de su carrera y el prospecto de perder dos de los primeros partidos de una temporada por primera vez.

Tras la derrota ante Tottenham, Mourinho elogió al equipo _ “desde el punto de vista estratégico, no perdimos” _ “desde el punto de vista táctico, no perdimos” _ y defendió su propio historial, en una agitada conferencia de prensa de la que se fue abruptamente demandando “respeto, respeto, respeto”.

No obstante, Mourinho sabe que United está en un hoyo. Incluso predijo que iba a suceder en una de sus declaraciones pesimistas antes de la campaña, cuando dijo: “va a ser una temporada difícil para nosotros” si no recibía refuerzos defensivos (que no recibió).

Hubo algunos comentarios extraños tras la derrota, que resaltaron la crisis de identidad que parece estar envolviendo el equipo. Y está además la desesperación de Mourinho ante una defensa que ha permitido ya siete goles en los tres primeros partidos _ la mayor cifra permitida por United en 49 años.

También preocupante es la inconsistencia de dos de sus astros, Paul Pogba y Alexis Sánchez. Y entonces está el propio técnico, cuya hosquedad y pesimismo pudieran estar enviando un mal mensaje.

United ha arrancado con cinco jugadores diferentes en la zaga central _ con uno de ellos, el mediocampista Ander Herrera, extrañamente alineado fuera de posición en una zaga de tres contra Tottenham _ en los últimos dos partidos y permitió tres goles en ambos.

Eric Bailly y Victor Lindelof jugador como extraños en la derrota de 3-2 ante Brighton, mientras que Phil Jones, Chris Smalling y Herrera parecieron perdidos en el colapso de la segunda mitad contra los Spurs, cuando los visitantes anotaron sus tres goles.

Una fuerte defensa ha sido la base de los equipos exitosos de Mourinho a lo largo de los años. Así que fue razón para alarma cuando dijo tras el fracaso del lunes: “No sé cuáles son mis mejores cuatro zagueros”.

El lateral izquierdo Luke Shaw ha sido uno de los pocos puntos positivos esta campaña _ Mourinho se le acercó tras el partido y le dio una palmada en la espalda _ pero los laterales han sido también un problema, con el técnico usando a los envejecidos Ashley Young y Antonio Valencia la campaña pasada.

La gira de United en la pretemporada por Estados Unidos estuvo marcado por la negatividad general de Mourinho, que estaba descontento por, entre otras cosas, la ausencia de las estrellas del equipo en la Copa del Mundo, falta de calidad en sus jugadores jóvenes marginales y el hecho de que Anthony Martial no regresó al equipo con suficiente premura tras el nacimiento de su bebé.

Ese mal humor ha continuado en la campaña. El viernes, llegó 30 minutos antes a una conferencia de prensa en la base de entrenamientos de United y respondió 13 preguntas en apenas cuatro minutos. Entonces vino la diatriba del lunes, cuando criticó el tratamiento que le da la prensa.

Mourinho insiste en que todo está bien tras bambalinas en United, pero ¿cómo se pueden sentir sus jugadores cuando ven sus explosiones públicas y su rostro sombrío?