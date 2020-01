Pompeo dice que seguirá en Departamento de Estado

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo el martes que seguirá en el cargo, renunciando a la contienda por un escaño en el Senado por Kansas que muchos republicanos han considerado la mejor esperanza de retener lo que debería ser un puesto garantizado para el partido.

La decisión de Pompeo complica los esfuerzos de retener su mayoría senatorial de 53-47 en los comicios de noviembre.

Las declaraciones de Pompeo en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado se producen un día después de que le dijo al líder de la mayoría senatorial republicana Mitch McConnell que no iba a dejar su puesto para presentarse a las elecciones, le dijeron a The Associated Press dos personas cercanas a McConnell.

La decisión surge días después de un ataque aéreo estadounidense autorizado por el presidente Donald Trump que mató a Qassem Soleiman, el general más poderoso de Irán y jefe de la elite Fuerza Qud. Irán ha prometido vengarse y la crisis haría de éste un momento inoportuno para que Pompeo dejase el puesto.

Un reportero le preguntó a Pompeo el martes si su decisión de no presentarse a las elecciones se debía a las tensiones con Irán.

“Dije lo mismo ayer que he dicho durante meses. No”, dijo Pompeo. “No es noticia. He dicho que voy a seguir sirviendo como secretario mientras el presidente Trump lo desee”.

Pompeo, ex congresista de Kansas, ha viajado reiteradamente al estado en los últimos meses y muchos republicanos en Washington habían expresado su convicción de que él se presentaría a las elecciones para el Senado.