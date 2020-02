Polémica sobre “American Dirt” favorece a autores hispanos

El escritor Luis J. Rodríguez fotografiado en su librería y centro comunitario de Los Ángeles "Tía Chucha" el 12 de septiembre del 2011. Una colección suya de ensayos está siendo recomendada en las redes sociales como alternativa a "American Dirt", libro que fue muy cuestionado por la forma en que presenta los padecimientos de los mexicanos. less El escritor Luis J. Rodríguez fotografiado en su librería y centro comunitario de Los Ángeles "Tía Chucha" el 12 de septiembre del 2011. Una colección suya de ensayos está siendo recomendada en las redes ... more Photo: Damian Dovarganes, AP Photo: Damian Dovarganes, AP Image 1 of / 1 Caption Close Polémica sobre “American Dirt” favorece a autores hispanos 1 / 1 Back to Gallery

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Cuando Oprah Winfrey recomendó la novela “American Dirt” en su club de lectores el mes pasado, muchos hispanos criticaron esa selección en las redes sociales por los estereotipos y caricaturas de ese libro.

La novela sobre una mujer mexicana y su hijo que huyen a Estados Unidos había sido ampliamente elogiada antes de su puesta en venta el 21 de enero. Pero a medida que aumentaba el malestar en torno al libro de Jeanine Cummins --una escritora que se define a sí misma como blanca--, los hispanos empezaron a compartir recomendaciones de libros y a destacar trabajos recientes que pasaron mayormente inadvertidos, ofreciendo alternativas a quienes desean leer acerca de las experiencias de los latinoamericanos en Estados Unidos.

En todo el país, autores hispanos dicen que están aumentando las ventas de sus libros como consecuencia de campañas a través de las redes sociales para dar publicidad a esos trabajos mientras las editoriales de Nueva York son criticadas por ignorarlos o no promoverlos lo suficiente.

Nicolas Kanellos, fundador y editor de Arte Público Press, una editorial de Houston que es la que más libros de autores hispanos publica en Estados Unidos, dijo que notó el mes pasado que se estaban agotando algunos de sus libros de inmigrantes.

“No estoy en Twitter, pero otros empleados me dicen que nuestros libros aparecen en las listas de trabajos recomendados”, expresó Kanellos. “Ya se agotaron”.

El periodista y novelista Luis Alberto Urrea, a quien Cummings menciona como alguien que influyó en ella, dijo que las ventas de su novela “The House of Broken Angels”, publicada el año pasado, subieron repentinamente. Es uno de los libros que se están recomendando en las redes sociales.

“Gracias. Número 14 en la lista de bestsellers del Los Ángeles Times. Otra vez”, escribió Urrea en Facebook.

La autobiografía de Wendy C. Ortiz “Excavation” también se agotó en Amazon.

Otras obras recomendadas son la novela “Dominicana”, de la neoyorquina Angie Cruz, y la colección de cuentos de Sergio Troncoso, de El Paso, Texas, “A Peculiar Kind of Immigrant Son” (Un hijo de inmigrante peculiar).

“Kafka in a Skirt: Stories from the Wall” (Kafka en pollera: Historias desde el muro) de Daniel Chacón, de Fresno, California, y ganador del premio PEN, es también recomendado para quienes quieren entender la vida en la frontera. La colección fue vista como un consuelo tras la matanza de 22 personas mayormente mexicanas en El Paso en agosto del 2019.

Los activistas hispanos recomiendan asimismo el libro de Luis J. Rodríguez “From Our Land to Our Land: Essays, Journeys and Imaginings from a Native Xicanx Writer” (De nuestra tierra a nuestra tierra: Ensayos, Odiseas e Imaginaciones de un escritor oriundo de Xinanx).

“Hay interés en mi nuevo libro. Sí, la gente pregunta por él”, dijo Matt Sedillo, poeta de Los Ángeles y autor de “Mowing Leaves of Grass”. Agregó que también está recibiendo más invitaciones para leer sus obras en universidades.

Myriam Gurba, escritora de Long Beach, California, que ha criticado abiertamente a Cummins, dijo que “no hay nada positivo” asociado con la controversia en torno a “American Dirt”. Los lectores deberían haber estado seleccionando autores hispanos desde hace rato, señaló.

Gurba y un grupo de escritores latinoamericanos llamado #DignidadLiteraria se reunieron con el editor de Macmillan (Flatiron Books, que publicó “American Dirt”, es una división de Macmillan) esta semana para pedirle que contrate más personal hispano.

Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, dijo que no se opone a que escritores que no son latinoamericanos escriban sobre la inmigración. “Pero es importante dialogar con los editores acerca de lo que publican y de la falta de hispanos en este sector”, expresó.

En Nuevo México, un estado con al porcentaje de hispanos más grande del país, la conversación giró esta semana en torno a Levi Romero más que a “American Dirt”. Este poeta bilingüe fue seleccionado como el primer poeta laureado del estado. Documentará sus viajes por el estado promoviendo la poesía a través de un podcast y de un diario digital.

Santiago Vaquera-Vásquez, escritor de Albuquerque y autor de “One Day I'll Tell You the Things I've Seen” (Un día te contaré las cosas que he visto), dijo que le alegra que los trabajos de los escritores hispanos sean reconocidos y que espera que el interés no merme. “Ojalá no nos enojemos por dos semanas y después nos olvidemos de esto”, dijo Vaquera-Vásquez. “Sigamos enojados por meses”.

___

Russell Contreras integra el equipo de la Associated Press abocado a temas raciales y étnicos. Está en http://twitter.com/russcontreras