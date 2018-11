Paco de María fusiona mariachi con jazz

El cantante mexicano Paco de María posa para un retrato en la Ciudad de México en una fotografía del 12 de noviembre de 2018. De María presentará una mezcla de mariachi y jazz en su concierto "Orgullo Mexicano" en el Lunario del Auditorio Nacional el 24 de noviembre. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El cantante mexicano Paco de María se prepara para unir el jazz con mariachi en el concierto “Orgullo Mexicano” que presentará este fin de semana en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Los podemos fusionar”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press acerca de su concierto del sábado. “Es algo que no es tan complicado de mezclar”.

De María quiere llevar a las nuevas generaciones el jazz y también ha sumado a su causa la música regional mexicana, pues teme que se pierda por falta de intérpretes.

“Desafortunadamente ni siquiera lo conocen”, dijo sobre los jóvenes que prefieren escuchar géneros como el hip hop y el reggaetón. Aunque descartó que el mariachi desaparezca, pues es para él es la música representativa de México “por excelencia”.

“Creo que todo lo demás que suena son modas, pocos se llegan a quedar para todo el tiempo como ese tipo de música”, dijo sobre la regional mexicana. Sin embargo, reconoció que al género le hacen falta nuevos exponentes y compositores.

Para su concierto en el Lunario confía en que el repertorio traiga recuerdos desde el subconsciente del público.

“Estoy seguro de que a pesar de que no se lo imaginan van a cantar más de la mitad del concierto porque muchas de las canciones ya las conocen, nada más que están planteadas desde otro punto de vista”, señaló.

De María comenzó a componer este año y espera producir sus canciones el próximo año. Es la primera vez que entra en este terreno tras una década de carrera como intérprete en la que se ha presentado en recintos como el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y el Teatro Metropolitan, además de contar con la aprobación del fallecido Juan Gabriel quien le regaló el tema “Enamórate”, incluido en el álbum debut De María del mismo título. De María también ha lanzado los discos “Cuando quieras”, “La voz del big band” y este año “Paco de María”.

“Afortunadamente ha sido un año de mucho trabajo, creo que es el año donde más trabajo he tenido en mi carrera”, dijo sobre 2018, en el que también fue nominado por segunda ocasión en las Lunas del Auditorio Nacional.

“Estoy muy contento de que me hayan tomado en cuenta nuevamente”, dijo De María, para quien su compromiso con la música y el público es lo primordial en este momento de su vida.

El intérprete de 34 años es originario del estado de Sonora. “Mientras yo sepa que no he llegado a mi límite, voy a seguir exigiéndome para poder ir creciendo y poder ir superando y mejorando mi trabajo. Y afortunadamente me doy cuenta de que puedo dar mucho más”.

Para fin de año a De María le gusta hacer recuentos de todas las experiencias y en esta ocasión también buscó enfocar sus relaciones solo con personas que le aporten cosas positivas, además de cuidar más el tiempo que pasa en las redes sociales para evitar navegar por contenidos superficiales.

“Vale mucho la pena profundizar, es muy fácil poder criticar a una persona, pero es bueno poder criticarte a ti de repente y corregir tus errores y tus debilidades”, dijo.