Terrell Owens, exreceptor de la NFL, espera para pronunciar un discurso durante la ceremonia que él mismo organizó el sábado 4 de agosto de 2018, en Chattanooga, Tennessee, para conmemorar que en la jornada se le exaltaría formalmente como nuevo miembro del Salón de la Fama (AP Foto/Mark Humphrey)

CHATTANOOGA, Tennessee, EE.UU. (AP) — Terrell Owens llegó portando un traje que tenía estampados numerosos logotipos del Salón de la Fama. Luego se cambió el saco, para ceñirse el de color dorado que suele entregarse a los nuevos miembros del recinto.

Pero todo ello ocurrió a 960 kilómetros (600 millas) de Canton, Ohio, donde otros siete nuevos miembros del Salón de la Fama serían exaltados. Owens prefirió una ceremonia para él solo, en la Universidad de Tennessee en Chattanooga.

Más tarde, T.O. tomó un gran recipiente repleto de rosetas de maíz.

Owens llevó a cabo su peculiar celebración el sábado por la tarde en su alma máter, frente a unos 3.000 fanáticos que corearon sin cesar sus iniciales y se pusieron de pie en varias ocasiones para ovacionarlo. El jugador dejó claro por qué eligió ingresar al Salón de la Fama mediante una ceremonia en Chattanoooga en vez de acompañar en Ohio a Ray Lewis, Randy Moss y Brian Dawkins, su excompañero en los Eagles de Filadelfia.

“Mucha gente me ha dicho que lamentaré no estar en Canton dentro de 10, 15 o 20 años”, indicó Owens. “Pero también en mi decisión de estar aquí hoy, he elegido no vivir lamentándome. Dejaré un legado eterno en este mundo”.

Owens dedicó parte de su discurso de unos 39 minutos para dar más detalles sobre su decisión.

“No se trata de cuántos intentos me llevó ser votado para el Salón”, dijo Owens, quien resultó elegido en su tercera oportunidad, al igual que otras leyendas como Joe Namath. “Todo se debió meramente al hecho de que los periodistas deportivos no están alineados con la misión ni con los valores centrales del Salón de la fama”.

“Estos periodistas no le han prestado atención al sistema, a los criterios ni a las reglas por las que son elegidos los jugadores. Tampoco, finalmente, al significado verdadero del Salón de la Fama y de lo que representa. Yo quería adoptar una postura, de modo que el que venga después de mí no tenga por qué pasar lo que hemos pasado otros, incluido yo. Ya sean tres o 45 años, uno debe obtener lo que se merece en todo derecho”.

El receptor es segundo en la historia de la NFL, con 15.934 yardas por aire, y tercero, con 153 recepciones para touchdown. No hico mención al hecho de que dos miembros del Salón de la Fama, Dan Fouts y James Lofton, forman parte del comité de selección, junto con los periodistas.

Más tarde, Owens abordó el tema en una conferencia de prensa de 26 minutos, al señalar que los periodistas jamás jugaron este deporte ni le invirtieron “sangre, sudor y lágrimas”.

Sólo una persona pronuncia un discurso en Canton para presentar a un nuevo miembro. Al realizar su propia ceremonia, Owens garantizó que cinco coaches le dedicaran elogios. Además, la Universidad bautizó una de sus calles con el nombre del receptor

Un amigo de Ray Lewis estuvo en la ceremonia del viernes en Canton, y llevó el saco dorado a Chattanooga para T.O.

