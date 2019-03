Nuevos retos esperan a Zidane en Real Madrid

MADRID (AP) — El equipo del Real Madrid del que se hace cargo Zinedine Zidane no se parece en nada al que dejó atrás hace menos de un año.

Los merengues acababan de ganar su tercer cetro de la Liga de Campeones cuando Zidane decidió renunciar al final de la pasada temporada. Cristiano Ronaldo seguía en el equipo y pocos cuestionaban la calidad de un grupo que mezclaba exitosamente a veteranos con talento joven. El presidente del club, Florentino Pérez, fue elogiado por mantenerlo en la cima por tanto tiempo.

Ahora, el Madrid trata de recuperarse de una de las peores crisis de su historia reciente. Su racha en la Champions terminó con una humillante derrota en casa ante Ajax, que siguió a derrotas consecutivas ante su eterno rival Barcelona, en la Liga y en la Copa del Rey. No hubo contrataciones de primera magnitud para reemplazar a Cristiano, y el equipo se ve abatido y también da muestras de fisuras internas. Los hinchas han clamado por la renuncia de Pérez.

"Hay que cambiar las cosas para el próximo año”, dijo Zidane, que agregó no obstante que le quedan 11 fechas a la Liga y hay que concentrarse en eso.

Zidane, campeón con la selección de Francia en el Mundial de 1998 y que también ganó un título de la Liga de Campeones con Madrid como jugador, enfrentó un reto similar cuando sustituyó a Rafa Benítez en 2016.

Entonces no tenía experiencia como técnico en un club grande, pero hizo un trabajo formidable al conducir el equipo, llevándoles a levantar nueve trofeos en menos de tres años.

Ahora de regreso al timón, Zidane tiene otra oportunidad de reconstruir.

"Mi corazón me dice que he descansado en estos meses. Me llaman y tengo de ganas de venir, tal vez hace cuatro meses no hubiese sido así, pero ahora es una oportunidad muy buena y estoy listo para vivir otra vez la experiencia de entrenar al Real Madrid", dijo Zidane.

Seguidamente algunos de los retos que enfrentará:

DESCONTENTO

Zidane remplaza a Santiago Solari, cuyas alineaciones no fueron muy populares entre algunos jugadores que brillaron bajo el técnico francés.

Entre los jugadores marginados por Solari estuvieron el lateral izquierdo Marcelo y el mediocampista Francisco "Isco" Alarcón, dos piezas claves en el equipo de Zidane antes de su partida.

Solari también sacó a Gareth Bale del once titular, lo que generó problemas con el atacante galés.

Karim Benzema y Lucas Vázquez tuvieron más oportunidades con Solari que con Zidane, mientras que Marco Asesnsio jugó más a menudo con el francés que con el argentino al mando.

MANEJO DE LOS JÓVENES

Zidane se encontrará con los talentosos jóvenes Vinicius Junior y Sergio Reguilón.

Vinicius Junior se ganó el puesto de titular en lugar de Bale y aprovechó al máximo sus oportunidades, complaciendo a Solari y los hinchas con su vértigo y regates.

Reguilón, surgido en las inferiores del Madrid, desplazó a Marcelo, contribuyendo al ataque y la defensa. Otros jóvenes con más oportunidades bajo Solari fueron al lateral derecho Álvaro Odriozola y el mediocampista Marcos Llorente.

¿QUIÉN REEMPLAZARÁ A CRISTIANO?

Vinicius Junior, un brasileño de 18 años que llegó procedente de Flamengo al inicio de la campaña, mostró que puede ser una estrella, pero le falta para tener la pegada de Cristiano.

Pérez decidió no hacer fichajes de impacto tras la marcha del portugués a Juventus y eso le pasó factura.

Luka Modric dijo recientemente que el equipo necesitaba que dos o tres jugadores compartiesen la responsabilidad de asumir el papel de Cristiano, pero que los que siguen en el equipo no estuvieron a la altura.

Zidane dice que Cristiano pertenece al pasado: “Es historia de este equipo y eso nadie lo va a cambiar".

Los hinchas quieren otro galáctico, como Neymar o Kylian Mbappé. Eden Hazard y Mauro Icardi serían otras opciones.

ARQUEROS

También nuevo para Zidane es el arquero Thibaut Courtois, que llegó tras la Copa Mundial y quedó como titular con Solari.

Zidane mantuvo a Keylor Navas en la puerta cuando estaba a cargo y el costarricense fue clave en las tres campañas ganadoras del Madrid en la Champions.