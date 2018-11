No deportarán ahora a inmigrante que se refugió en templo

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El inmigrante mexicano que estuvo refugiado en una iglesia de Carolina del Norte y fue detenido cuando fue a una cita de inmigración no será deportado hasta que funcionarios migratorios resuelvan su pedido para quedarse en Estados Unidos, dijeron el lunes dos congresistas del estado.

El representante David Price tuiteó que funcionarios migratorios le aseguraron a él y su colega demócrata G.K. Butterfield que Samuel Oliver Bruno no será deportado hasta que su pedido esté resuelto.

El portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, confirmó que funcionarios federales han acordado permitir que el caso siga su curso hasta el final, pese a que Oliver Bruno podría ser deportado de inmediato.

Price dijo que estaba presionando para que funcionarios de Seguridad Nacional liberen a Oliver Bruno de inmediato, diciendo que su arresto era "inaceptable".

Oliver Bruno, de 47 años, fue arrestado el viernes en una oficina de inmigración cerca de Raleigh después de que salió de la iglesia y fue a la oficina de inmigración para que le tomaran las huellas dactilares para su solicitud de quedarse en el país a fin de mantener a su hijo y esposa enferma. Archivos en línea indican que está en un centro de detención de Georgia.

El inmigrante vivió refugiado 11 meses en una iglesia de Durham desde fines del 2017 para evitar ser arrestado por las autoridades migratorias, que generalmente no realizan arrestos en templos.

Agentes vestidos de civil lo arrestaron cuando ingresó a la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés, en Morrisville. Afuera de la oficina, más de dos docenas de sus simpatizantes fueron arrestados por delitos menores, como resistencia al arresto, luego que algunos de ellos bloquearon la camioneta van en la que se llevaron a Oliver-Bruno.

USCIS dijo el viernes en un comunicado que no comenta sobre casos individuales de inmigrantes que tratan de evitar ser deportados. Pero la agencia dijo que no haría una cita para alguien que no tiene una solicitud pendiente.

ICE ha dicho previamente que Oliver Bruno, quien vive en Estados Unidos desde hace dos décadas, no tenía base legal para estar en el país. Él se declaró culpable en el 2014 de usar documentos falsos para tratar de reingresar a Estados Unidos por Texas, luego de realizar un viaje al extranjero, de acuerdo con documentos de corte.

El lunes, varias docenas de sus simpatizantes se reunieron en Raleigh para exigir que lo liberen. Algunos de los que fueron arrestados el viernes hablaron ante la muchedumbre. Uno de estos fue Ismael Ruiz Millán, quien fue pastor de Oliver Bruno por más de una década.

"Ya no podemos darnos el lujo de quedarnos callado", dijo el reverendo, quien dijo que protestó el viernes porque estaba cansado de ver desde lejos cómo las políticas migratorias separan familias.

El reverendo Ernesto Barriguete, quien también fue arrestado el viernes, dijo que el domingo habló por teléfono con Oliver Bruno y que notó que estaba animado. Oliver Bruno le dijo que él sabe que "el Señor está trabajando" en su caso, puntualizó Barriguete.

___

