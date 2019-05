Niña sufre pelotazo durante juego Cachorros-Astros

Arrodillado, Albert Almora Jr., de los Cachorros de Chicago, es consolado por su compañero Jason Heyward (izquierda) y por el manager Joe Maddon, después de que una pelota que había bateado de foul impactó a una niña en el graderío, durante el juego ante los Astros en Houston, el miércoles 29 de mayo de 2019 (AP Foto/David J. Phillip)

HOUSTON (AP) — Una niña pequeña fue impactada el miércoles por una pelota que Albert Almora Jr., de los Cachorros de Chicago, bateó de foul durante el encuentro ante los Astros de Houston.

En la cuarta entrada, Almora conectó un lineazo hacia el graderío, por el lado de la antesala, y la pelota golpeó a la menor. De inmediato, el jardinero central de los Cachorros se llevó las manos a la cabeza y dio un par de pasos hacia las gradas, visiblemente consternado.

Luego, el pelotero se arrodilló cerca del plato, donde lo consolaron Jason Heyward y el manager Joe Maddon.

Almora, quien parecía llorar, tardó varios minutos en recuperar la serenidad para continuar con su turno al bate. Varios jugadores de ambos equipos lucieron también conmovidos por el accidente.

Un hombre, que parecía estar con la pequeña, la tomó en brazos y se la llevó escaleras arriba, poco después del golpe. Los Astros no informaron de inmediato sobre el estado de la niña, pero una foto de The Associated Press la mostraba consciente y en llanto mientras era retirada del graderío, entre varios espectadores con evidentes gestos de preocupación.

Después del cuarto inning, Almora, quien parecía todavía abatido emocionalmente, se acercó a una empleada de seguridad en la tribuna, cerca de donde estaba sentada la menor. El pelotero y la empleada conversaron y se abrazaron.