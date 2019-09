Netanyahu busca coalición en medio de impasse en Israel

El primer ministro israelí Benjamoin Netanyahu habla en Jerusalén, 25 de septiembre de 2019. El presidente Reuven Rivlin le ha encomendado la tarea de formar gobierno. (AP Foto/Sebastian Scheiner)

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se abocó el jueves a la ardua tarea de formar un gobierno de coalición en medio de un impasse político luego de las elecciones de este mes, de la que no surgió un ganador claro.

Ahora tiene plazo de seis semanas para tratar de resolver el impasse, pero las probabilidades parecen escasas. Aun con el apoyo de aliados más pequeños, tanto Netanyahu como su principal rival, el dirigente del partido Azul y Blanco y exjefe del ejército Benny Gantz, carecen de apoyo para contar con las 61 bancas necesarias para formar gobierno.

El jueves, los dos partidos más grandes tomaban posiciones de cara a una prevista reunión de sus equipos negociadores y se culpaban mutuamente por el impasse.

"No hay conejos en la galera. No hay trucos. No hay otra opción" que la unidad, dijo el legislador Zeev Elkin, del partido Likud de Netanyahu. Dijo a la radio del ejército que si Azul y Blanco "sigue descartando personalmente a Netanyahu y a ciertos partidos del gobierno de unidad, al final tal vez vayamos a elecciones por tercera vez".

Azul y Blanco quiere que Gantz encabece un gobierno de unidad y se niega a formar una coalición con Netanyahu mientras exista la perspectiva de que sea acusado de corrupción. También objeta compartir gobierno con el bloque de derechas y religiosos que Netanyahu dice que se ha comprometido a integrar en cualquier gobierno formado por él.

Netanyahu niega haber cometido falta alguna y el jueves pidió al fiscal general que haga transmitir la audiencia en vivo en bien de la "transparencia".