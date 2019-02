Nantes apela a FIFA en caso contra Cardiff por pago de Sala

El coche fúnebre con los restos de Emiliano Sala en Progreso, Argentina, el sábado 16 de febrero de 2019. El delantero argentino falleció cuando la avioneta que le trasladaba se estrelló sobre el Canal de la Mancha en enero. (AP Foto/Natacha Pisarenko) less El coche fúnebre con los restos de Emiliano Sala en Progreso, Argentina, el sábado 16 de febrero de 2019. El delantero argentino falleció cuando la avioneta que le trasladaba se estrelló sobre el Canal de ... more Photo: Natacha Pisarenko, AP Photo: Natacha Pisarenko, AP Image 1 of / 1 Caption Close Nantes apela a FIFA en caso contra Cardiff por pago de Sala 1 / 1 Back to Gallery

PARÍS (AP) — Nantes recurrió a la FIFA con un reclamo contra el Cardiff para poder poner en marcha el cobro de la transferencia por el fallecido delantero argentino Emiliano Sala, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del caso.

La persona, un empleado del club francés, dijo que Nantes quiere que Cardiff pague la primera cuota de la transferencia. La persona pidió no ser identificada que no estaba autorizada a dar declaraciones públicas sobre el asunto.

La FIFA señaló que recibió “un reclamo del FC Nantes contra Cardiff City en relación a la transferencia”.

Sala falleció el mes pasado sin siquiera debutar en la Liga Premier. La avioneta de una hélice, con Sala y el piloto David Ibbotson a bordo, se estrelló en el Canal de la Mancha durante el trayecto entre Nantes y Cardiff.

Nantes y Cardiff están enfrascados en un litigio sobre la transferencia de 15 millones de libras (aproximadamente 20 millones de dólares) que el club galés de la Liga Premier aceptó pagar en el fichaje más caro de su historia.

Nantes contactó por primera vez a los dirigentes de Cardiff cuando los galeses no desembolsaron la primera de las tres cuotas el 26 de enero. El club francés escribió a Cardiff el 5 de febrero para solicitar el pago. Según la persona, a Nantes se le permitió recurrir a la FIFA tras un periodo de 10 días, pero decidió esperar hasta el funeral de Sala para presentar el reclamo.

El cadáver del delantero de 28 años fue recuperado de los restos de la avioneta del fondo del mar dos semanas después del accidente, pero el piloto sigue desaparecido.

Dirigentes de Cardiff indicaron que se encuentran “recabando información” sobre las circunstancias del accidente.

A inicios de esta semana, la Agencia Británica de Investigación de Accidentes Aéreos dio a conocer sus primeros hallazgos sobre el accidente.

Los investigadores dijeron que el piloto y la aeronave no contaban con licencia para uso comercial. Ello podría ser un factor significativo en caso que se abra un caso contra el dueño no identificado de la avioneta o en los reclamos sobre compensaciones relacionadas con la ficha del jugador, si los investigadores establecen que el viaje no podría ser clasificado como un vuelo privado.

Las regulaciones de vuelo comercial no podrían ser aplicadas si el costo fue compartido y el viaje no iba a ser para específicamente trasladar a Sala desde Nantes a Cardiff.