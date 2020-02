NBA cambia formato del concurso de triples

La NBA cambiará el formato del concurso de triples previsto para el sábado en la noche, durante el fin de semana del Juego de Estrellas en Chicago, con la incorporación de un par de tiros más largos que tendrán un valor de tres puntos cada uno.

Este cambio significa que cada ronda tendrá un total de 27 tiros en lugar de 25 y los participantes contarán ahora con 70 segundos para terminar sus disparos, cuando antes eran 60. Los competidores fueron avisados de los cambios hace unos días y la NBA dio a conocer las modificaciones el martes.

Los dos tiros adicionales se efectuarán a 1,8 metros (6 pies) de la línea de tres puntos entre dos estantes colocados en los extremos y uno al centro. Estos tiros _desde partes diferentes de esta distancia denominada MTN Dew Zone_ serán lanzados con un balón especial verde.

El concurso está programado para el sábado 15 de febrero, un día antes del Juego de Estrellas.

La lista de participantes del concurso de triples incluye a Damian Lillard de Portland, Buddy Hield de Sacramento, Davis Betans de Washington, Devonte Graham de Charlotte, Duncan Robinson de Miami, Trae Young de Atlanta, Zach LaVine de Chicago y Joe Harris de Brooklyn.

Robinson dijo que está entusiasmado por el nuevo formato y por tener tiros de mayor distancia.

“Más tiros, mejor. No tengo problema con eso”, comentó Robinson a The Associated Press. “Pocas veces tengo tiros cerca de la línea de tres, a menos de que se derive de alguna acción o ago. Estoy más cómodo un paso atrás de la línea”.

Este cambio se realizó en parte para adaptarse a los nuevos tiempos, debido a que los jugadores de la NBA están tirando desde más lejos que nunca. Esta temporada se han realizado casi 300 tiros de más de 9 metros (30 pies). Esa cifra supera el total de toda la pasada campaña.

Lillard y Young estarán en el Juego de Estrellas este año. Harris es el campeón defensor. Bertans, Graham, LaVine, Robinson y Young participarán por primera ocasión en el concurso de triples. Harris y Hield entran por segunda ocasión y Lillard por tercera.

El pívot de Los Lakers de Los Ángeles Dwight Howard, campeón del 2008 en el concurso de clavadas, regresará este año al evento. Se le unirá un par de antiguos subcampeones _Aaron Gordon de Orlando y Derrick Jones Jr. de Miami_ así como Pat Connaughton de Milwaukee, que participa por primera ocasión.

Los excampeones Spencer Dinwiddie de Brooklyn, Patrick Beverly de Los Clippers de Los Ángeles y Derrick Rose de Detroit también estarán en el concurso de habilidades. Se les unirán Bam Adebayo de Miami, Khris Middleton de Milwaukee, Domantas Sabonis de Indiana y Pascal Siakam de Toronto.

El Heat es el único equipo con representación en todos los eventos del All Star _Jimmy Butler y Adebayo en el juego del domingo, Kendrick Nunn y Tyler Hero en el duelo de novatos, además de Jones en el concurso de clavadas, Robinson en el de triples y Adebayo en el de habilidades.