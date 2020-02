Monterrey analiza proceder contra Inter de Miami por Pizarro

ARCHIVO - El volante mexicano Rodolfo Pizarro tras anotar un gol para Chivas en un partido contra Cruz Azul en la liga mexicana, el sábado 29 de julio de 2017. (AP Foto/Tomas Stargardter, archivo) ARCHIVO - El volante mexicano Rodolfo Pizarro tras anotar un gol para Chivas en un partido contra Cruz Azul en la liga mexicana, el sábado 29 de julio de 2017. (AP Foto/Tomas Stargardter, archivo) Photo: Tomas Stargardter, AP Photo: Tomas Stargardter, AP Image 1 of / 1 Caption Close Monterrey analiza proceder contra Inter de Miami por Pizarro 1 / 1 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Antes de salir de México para concretar su fichaje con el Inter de Miami, Rodolfo Pizarro declaró que la decisión de rescindir su contrato con el Monterrey fue motivada en parte por contactos que sostuvo con David Beckham, copropietario y presidente de operaciones del club de la MLS.

Hay un problema con eso. El reglamento de transferencias de la FIFA prohíbe tal contacto. Y el Monterrey analiza si deberá proceder legalmente, dijo el jueves su presidente deportivo Duilio Davino.

Pizarro se desvinculó de los Rayados, actuales campeones del fútbol mexicano, para jugar con el equipo de expansión de la liga de Estados Unidos, que pagó una cláusula de rescisión de contrato que — según versiones de prensa — habría rondado los 12 millones de dólares.

La decisión del volante de 25 años de rescindir unilateralmente el contrato irritó a los dirigentes del Monterrey debido a que el periodo de fichajes en México expiró el 31 de enero y no tendrán forma de reemplazarlo.

Pero la declaración de Pizarro antes de partir a Miami podría tener consecuencias legales para su nuevo equipo.

“(Beckham) habló conmigo en videollamadas”, dijo Pizarro a reporteros en el aeropuerto de Monterrey, al norte del país. “Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión".

En el apartado quinto del artículo 17 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA, se consigna que se sancionará a cualquier persona sujeta a los reglamentos del organismo rector del fútbol mundial que “actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del jugador”.

Como dirigente y codueño del Inter de Miami, Beckham está sujeto a las ordenanzas del reglamento FIFA.

“Me preocupa el tema de la videollamada, si Beckham... no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría habar con jugadores que tienen contrato”, dijo Davino en una entrevista a la cadena Fox Sports. “No es algo injusto, es contra el reglamento y ya está en manos de los abogados, yo no sé cómo va a reaccionar el club”.

Monterrey todavía no ha emitido una postura sobre la declaración de Pizarro, quien tomó por sorpresa al medio local con su decisión. Había declarado previamente que su sueño era irse del país, pero a Europa.

Pizarro mencionó la presencia de jugadores mexicanos de renombre en la MLS. Javier ‘Chicharito’ Hernández, goleador histórico de la selección mexicana, acaba de fichar con el LA Galaxy tras una década en Europa. Y Carlos Vela fue el Jugador Más Valioso de la pasada temporada de la MLS con el otro club de Los Ángeles, el LAFC.

“Creo que sí estoy más cerca, pero primero es estar allá (MLS) y después es mucho más fácil ir a Europa”, dijo Pizarro. “Viendo a los jugadores que están ahí, callas las críticas, ahí está Vela, uno de los mejores o el mejor mexicano en este momento. Está el ‘Chicharito0, que es uno de los mejores de la historia, estuvo (Zlatan) Ibrahimovic”.

Pizarro se quedó en el último corte previo al Mundial de Rusia 2018, pero ha sido un jugador constante en las recientes convocatorias del seleccionador argentino Gerardo Martino, incluyendo la pasada Copa de Oro, aportando para que el Tri alcanzara el campeonato.