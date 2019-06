Modelo que acusa a Neymar habla de nuevo con la policía

RÍO DE JANEIRO (AP) — Una modelo brasileña que ha acusado a Neymar de violarla en un hotel de París, testificó el martes por segunda ocasión ante la policía en Sao Paulo.

Najila Trinidade llegó el martes a la estación policial para continuar con su testimonio, acompañada de su nuevo abogado, el cuarto que la representa desde el 31 de mayo, cuando presentó los cargos contra el futbolista. La violación habría ocurrido ese mes.

El abogado Cosme Araujo dijo que él y su representada quieren “encontrar la verdad”. Al hablar sobre el estado emocional de Trinidade, el abogado afirmó que “no para de llorar”.

The Associated Press no suele identificar por su nombre a las víctimas de presuntas agresiones sexuales a menos que ellas decidan revelar su identidad, algo que Trinidade hizo durante entrevistas con la televisión brasileña.

Neymar niega las acusaciones, y testificó ante la policía la semana pasada.

El jugador del París Saint-Germain es investigado también por revelar imágenes de su acusadora en las redes sociales sin su autorización.