Xhaka y Shaqiri dan victoria a Suiza y hacen gesto albano









Photo: Laurent Gillieron, AP Image 1 of / 3 Caption Close Image 1 of 3 Xherdan Shaqiri tras anotar el segundo gol de Suiza en la victoria 2-1 ante Serbia en el partido por el Grupo E del Mundial en Kaliningrad, Rusia, el viernes 22 de junio de 2018. (Laurent Gillieron/Keystone via AP) less Xherdan Shaqiri tras anotar el segundo gol de Suiza en la victoria 2-1 ante Serbia en el partido por el Grupo E del Mundial en Kaliningrad, Rusia, el viernes 22 de junio de 2018. (Laurent Gillieron/Keystone via ... more Photo: Laurent Gillieron, AP Image 2 of 3 El delantero de Suiza Xherdan Shaqiri besa la cancha tras marcar el segundo gol para la victoria 2-1 ante Serbia en el Grupo E del Mundial en Kaliningrado, Rusia, el viernes 22 de junio de 2018. (AP Foto/Antonio Calanni) less El delantero de Suiza Xherdan Shaqiri besa la cancha tras marcar el segundo gol para la victoria 2-1 ante Serbia en el Grupo E del Mundial en Kaliningrado, Rusia, el viernes 22 de junio de 2018. (AP ... more Photo: Antonio Calanni, AP Image 3 of 3 El delantero de Serbia Aleksandar Mitrovic (derecha) festeja tras anotar el primer gol en el partido contra Suiza por el Grupo E del Mundial en Kaliningrado, Rusia, el viernes 22 de junio de 2018. (AP Foto/Víctor Caivano) less El delantero de Serbia Aleksandar Mitrovic (derecha) festeja tras anotar el primer gol en el partido contra Suiza por el Grupo E del Mundial en Kaliningrado, Rusia, el viernes 22 de junio de 2018. (AP ... more Photo: Victor Caivano, AP Xhaka y Shaqiri dan victoria a Suiza y hacen gesto albano 1 / 3 Back to Gallery

KALININGRADO, Rusia (AP) — La bandera nacional de Albania fue el foco de atención en la victoria 2-1 de Suiza ante Serbia el viernes en la Copa Mundial.

Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri festejaron sus goles haciendo el símbolo del águila bicéfala de Albania. Ambos tienen raíces albano-kosovares.

Los dos entrelazaron los dedos pulgares para hacer el símbolo del águila desplegado en la bandera de Albanis. Los pulgares representan las cabezas de las dos águilas, mientras que los dedos representan las plumas.

“Es algo que lo medito, no quiero hablar de ello”, dijo Shaqiri, quien también se sacó la camiseta. “En el fútbol se vive siempre con sentimientos. Pudieron ver lo que hice, y es solo un sentimiento. Nada más que me siento feliz por anotar el gol. Lo hice y no queremos hablar sobre este tema”.

El gesto que hicieron podría enardecer las tensiones entre los nacionalistas serbios y los albanos.

Shaqiri nació en Kosovo, ex provincia serbia que declaró su independencia en 2008. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo y las relaciones entre ambos países son tensas. Los padres de Xhaka son oriundos de Kosovo y tienen raíces albanas. El hermano de Xhaka juega con la selección de Albania.

Años de conflicto armado en los Balcanes forzaron que muchas familias se asentaran en países del oeste del continente, incluyendo Suiza. Los suizos cuentan docenas de jugadores con raíces albanas en sus academias.

Los jugadores de Serbia no tuvieron reacciones sobre los gestos del águila en el estadio de Kaliningrado.

“No tengo nada que decir”, señaló el técnico de Serbia Mladen Krstajic. “No me meto en esas cosas. Soy alguien dedicado al deporte, y en eso voy a seguir”.

En la primera victoria del torneo con una remontada, Xhaka firmó el 1-1 a los 52 minutos con un remate desde el borde del área tras un rechace. Shaqiri anotó el segundo en los descuentos al culminar un contragolpe.

Sus festejos fueron frenéticos y podrían eclipsar la victoria suiza.

“Nunca se debe mezclar la política y el fútbol. Siempre hay que respetar”, el técnico de Suiza Vladimir Petkovic. “Tuvimos un lindo ambiente y una experiencia positiva. Eso es el fútbol”.

Aleksandar Mitrovic puso en ventaja a Serbia a los cinco minutos con un cabezazo.

La victoria dejó a Suiza en el segundo lugar del Grupo E con cuatro puntos, misma cantidad que Brasil. Los suizos avanzarían a los octavos de final con una victoria contra Costa Rica el miércoles en Nizhny Nóvgorod. Serbia chocará con Brasil en Moscú al mismo tiempo.

A primera hora el viernes, los goles de Philippe Coutinho y Neymar le dieron a Brasil la victoria 2-0 ante Costa Rica, que quedó eliminada.