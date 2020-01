Richard King fotografiado en su casa de Zortman, Montana, en la reserva india de Fort Belknap, el 8 de diciembre del 2019. Dice que de niño un cura abusó de él pero que no dijo nada por los tabúes y la vergüenza. La tribu de su madre era muy católica y él pensó que no le creerían si hacía una denuncia. “Si un chico les dice a sus padres que un cura abusó de él, lo más probable es que le den una paliza. Me hubieran dado una en la casa y otra en la iglesia”, sostuvo King. less