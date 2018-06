Miguel Mateos: el rock es como el Viagra y como el vino

En esta fotografía del 18 de junio de 2018 el músico argentino Miguel Mateos posa para un retrato en la Ciudad de México. Mateos presentará el espectáculo por el 30 aniversario de su álbum revelación "Solos en América" el 22 de junio en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Miguel Mateos considera que el rock es un estimulante como el Viagra y que, como los buenos vinos, madura con los años.

“Todo es mejor, canto mejor, toco mejor, hago mejores canciones, hago mejores shows”, dijo el músico argentino en una entrevista reciente con The Associated Press en la Ciudad de México. “He aprendido, he madurado, sigo gozando del cariño del público”.

El líder de la emblemática banda de rock en español ZAS se encuentra en México como parte de la gira por el 30 aniversario del álbum “Solos en América”, que lo ha llevado por Perú, Chile, Ecuador y toda Argentina. Lanzado en 1986, el álbum lo dio a conocer ante el gran público latinoamericano con éxitos como “Cuando seas grande”, “Es tan fácil romper un corazón” y “Llámame si me necesitas” como parte del movimiento cultural Rock en tu Idioma.

“Hay muchas canciones en el corazón y en el inconsciente colectivo de la gente”, dijo Mateos. “Estoy honrado de que esas canciones tan inoxidables a través del tiempo sigan estado vigentes de alguna manera”.

En mayo, Mateos se presentó en la ciudad mexicana de Culiacán en el Festival Internacional Universitario de la Cultura 2018, organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y recordó con gusto sus conciertos en años recientes en Zacatecas.

“A mí se me da más por el interior”, explica sobre su gusto por la provincia mexicana.

Para su espectáculo en la capital el viernes en el Frontón México bromeó al decir que habría ballet acuático y desnudistas de ambos sexos, “para que haya mayor igualdad de género”.

Show de “delfines no, porque me lo prohíbe mi sensibilidad a los animales”, acotó, aunque agregó muy seriamente que los asistentes tendrían “la obligación sí o sí de votar en las próximas elecciones”.

“Yo les doy entretenimiento, pero me votan, van a votar”, dijo.

El próximo 1 de julio México tendrá elecciones presidenciales. Según cifras del Instituto Nacional Electoral, en los últimas tres comicios el abstencionismo en el país ha sido de entre 36 y 40%.

El interés de Mateos por la participación ciudadana va de la mano de la canción “Cuando seas grande” de “Solos en América”.

“Habla de la libertad, habla de que nadie te puede decir qué ser cuando seas grande, lo tienes que elegir vos. No dejes que nadie te influya y toma tu propia decisión”, dijo el músico.

Entre sus temas favoritos del álbum destacó “Ámame ahora, no mañana”, “Libre vivir” y “Hagamos el amor”. De “Es tan fácil romper un corazón” dijo que “habla de la vulnerabilidad, de la fragilidad de la gente, habla de las abuelas de la Plaza de Mayo, en una metáfora”.

La canción que da título a “Solos en América” ya señalaba una separación en el continente y el sueño de unirlo. En la época de Donald Trump, con una crisis migratoria como la que se ha visto en las últimas semanas, el mensaje suena más actual que nunca para Mateos.

“Acá nos tendríamos que unir más, es motivador eso... Tendríamos que formar un bloque más comunitario”, dijo el astro argentino.

Con 40 años de trayectoria, comparó su género musical con un fuerte estimulante: “El rock es como el Viagra, ¿viste? O como los vinos. Más o menos es como una mezcla de malbec y uno menos fino”.

En la era de YouTube Mateos tiene algunas reservas con los videos, pues dice que es un “desastre” hacer mímica de canto al grabarlos. En cambio se mostró más abierto con el streaming, pero no tan entusiasta con la moda del vinilo que atrae cada vez más a los melómanos.

“¿Le digo la verdad o le miento? Primero le voy a decir la verdad, y después le voy a mentir: escucho música por streaming, y escucho vinilo. ¿Cuál va a poner usted?”.

Dejemos que sea una mezcla de los dos.