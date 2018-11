Migrante guatemalteca resulta herida en frontera México-EEUU

SAN DIEGO (AP) — Una migrante guatemalteca resultó herida cuando intentó escalar con sus dos hijos la valla fronteriza entre México y Estados Unidos, informaron autoridades estadounidenses.

La mujer de 26 años cayó el viernes en la noche sobre unas varillas de la construcción que le atravesaron el cuerpo, cerca del cruce fronterizo de San Ysidro, dijo el agente de la Patrulla Fronteriza Tekae Michael. Paramédicos la trasladaron a un hospital para que la atendieran.

Según el diario The San Diego Union-Tribune, los niños de tres y cinco años no resultaron heridos. La mujer dijo a los agentes que ella no era parte de la caravana migrante que viajó de Centroamérica a la ciudad fronteriza de Tijuana.

Las varillas eran utilizadas en los actuales trabajos para sustituir tramos de la valla que tienen décadas de antigüedad. Este material no está relacionado con la reciente misión de los efectivos militares estadounidenses para reforzar la valla fronteriza ante la llegada de la caravana.