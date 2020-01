México: Debut de Chivas roba atención en el Clausura 2020

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En la antesala del inicio del torneo Clausura 2020, el debut más anticipado no es el del campeón Monterrey. Tampoco se habla mucho del América, Cruz Azul o Pumas.

La atención se enfoca en Chivas. A pesar de cinco torneos en fila sin avanzar a la liguilla, el Guadalajara ha elevado las expectativas de los aficionados tras fichar a manos llenas en busca de retomar el protagonismo perdido en los últimos años.

Uriel Antuna, José Madueña, José Juan Macías, José Juan Vázquez, Cristian Calderón, Alexis Peña y Jesús Ángulo son los jugadores que llegaron en diciembre para reforzar al Guadalajara, que nunca en su historia se había ausentado cinco torneos de la pelea por un título.

De esos nombres destacan Antuna, Macías y el “Chicote” Calderón, habituales en las convocatorias del entrenador argentino Gerardo Martino a la selección de México como parte de una nueva camada que apunta a llegar al Mundial de Qatar.

El “Gallito” Vázquez fue mundialista mexicano en Brasil 2014 y fue motor del equipo en la conquista del título de liga en el Clausura 2017, mientras que Guzmán disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ha recibido llamados intermitentes al equipo mayor desde entonces.

Esos fichajes que llegan a un equipo que se quedó en la orilla de avanzar a la liguilla han revivido el mote de “Súper Chivas” que se empleó en la década de los 90, cuando el anterior dueño Salvador Martínez Garza abrió la cartera para firmar a jugadores como Missael Espinosa, Alberto Coyote, Claudio Suárez, Luis Flores y Daniel Guzmán, entre otros, quienes alzaron el título del torneo Verano 97.

“Chivas no puede pasar cinco torneos sin liguilla, no puede permitírselo nunca”, dijo Ricardo Peláez, el presidente deportivo del equipo que tomó el cargo a finales de diciembre. “Lo mínimo es clasificar y no es un objetivo, es una obligación.

“Creo que tenemos de los mejores jugadores mexicanos en el plantel. Ahora tenemos como mínimo estar en la liguilla y ese no es el techo. Los objetivos son los más altos y eso es pelear por el título permanentemente”, añadió el dirigente.

Con el título conseguido en el Clausura 2017, Chivas llegó a 12 y se mantiene a sólo uno de distancia del América, el equipo más laureado del país.

“Estamos un título (de Liga) abajo y la idea no solamente es empatar sino superar esa cantidad lo más pronto posible para ser el club más ganador en todo sentido”, agregó Peláez, quien fue presidente deportivo de las Águilas y colaboró en la consecución de dos de esos campeonatos, los del Clausura 2013 y del Apertura 2014, además de un par de títulos de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Peláez renunció a Cruz Azul durante el curso del torneo pasado debido a diferencias con los dirigentes del club de la capital.

En Chivas, según dice, encontró “libertad total en la toma de decisiones para elegir al cuerpo técnico y junto con ellos la elección del plantel y de los refuerzos”.

Apostó por la continuidad del técnico Luis Fernando Tena, quien tomó al equipo en una precaria situación en la tabla y cerró fuerte para quedarse en la orilla de conseguir la clasificación.

Tena fue el entrenador del equipo que fue campeón olímpico en Londres 2012, considerado el logro más grande del fútbol mexicano.

Hasta ahora la apuesta, tanto de jugadores como de entrenador, va por buen camino porque Chivas ha ganado los cuatro partidos de pretemporada que ha disputado.

“No hacemos mucho alarde por haber ganado todos los partidos de pretemporada”, dijo Tena.

“El objetivo es que el equipo juegue bien y al 100% de su capacidad, para eso tenemos que aclarar muy bien la partitura, porque tenemos muy buenos músicos, pero tenemos que hacer que toquen la misma melodía, ojalá que llegue a ser una sinfonía”, agregó.

Eso se sabrá a partir del próximo sábado, cuando el equipo reciba a los Bravos de Ciudad Juárez.