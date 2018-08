Mexicano Gutiérrez llega a un acuerdo con el PSV Eindhoven

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Si supera las pruebas médicas de rigor, el volante mexicano Erick Gutiérrez firmará por cinco años y se unirá a su compatriota Hirving Lozano en el PSV Eindhoven de la liga holandesa, anunció el miércoles Pachuca, su club actual.

El PSV confirmó el traspaso pero no reveló la cantidad económica que desembolsaría por el jugador. El director deportivo de Pachuca, Marco Garcés, dijo que el equipo holandés será dueño de la carta del jugador y sólo en caso de una futura transferencia le correspondería al club mexicano una parte proporcional.

Sin embargo, Garcés se abstuvo de dar más detalles.

"Trabajé mucho para esto y estoy agradecido con la afición porque siempre me han apoyado y con la institución porque desde los 11 años estoy aquí y estoy agradecido por las facilidades que me dieron para salir", dijo Gutiérrez, quien debutó con los Tuzos hace cinco años. "Voy a hacer lo que mejor sé hacer y daré lo mejor de mí, tengo que cumplir un sueño que siempre he querido".

Gutiérrez, de 23 años y mundialista en Rusia 2018, fue incluido durante la jornada en la primera nómina de la selección bajo el mando del entrenador interino Ricardo Ferretti para disputar partidos amistosos ante Uruguay y Estados Unidos, en septiembre.

Surgió de las fuerzas inferiores del Pachuca, donde inició su carrera al lado de Lozano, quien el año pasado se incorporó al PSV. El miércoles, el “Chucky” Lozano anotó un tanto en el encuentro que dio al PSV un boleto para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Voy con un gran amigo que tengo allá y sé que me va a apoyar mucho, de hecho me ha estado hablando mucho", dijo Gutiérrez. "Pachuca para mí fue mi segunda casa, aquí me formaron como persona y como futbolista, siento raro dejar este lugar".

Se trataría del sexto mexicano en la historia en jugar para el equipo holandés, que previamente fue la casa de Carlos Salcido, Francisco “Maza” Rodríguez, Andrés Guardado, Héctor Moreno y Lozano.