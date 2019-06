Mets multan a Callaway y Vargas tras altercado con reportero

ARCHIVO - En esta foto de archivo del domingo 16 de junio de 2019, el lanzador de los Mets de Nueva York, Jason Vargas, derecha, es acompañado por el manager Mickey Callaway, mientras sale del diamante durante el cuarto inning de un juego de béisbol contra los Cardenales de San Luis, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) less ARCHIVO - En esta foto de archivo del domingo 16 de junio de 2019, el lanzador de los Mets de Nueva York, Jason Vargas, derecha, es acompañado por el manager Mickey Callaway, mientras sale del diamante durante ... more Photo: Seth Wenig, AP Photo: Seth Wenig, AP Image 1 of / 1 Caption Close Mets multan a Callaway y Vargas tras altercado con reportero 1 / 1 Back to Gallery

FILADELFIA (AP) — Mickey Callaway necesitó dos conferencias de prensa para emitir una disculpa.

Luego que los Mets de Nueva York multaron a su manager y al lanzador Jason Vargas por su confrontación llena de improperios con un reportero tras una derrota el fin de semana, Callaway no quiso decir que lamentaba el incidente el lunes, durante su primer encuentro con los medios de comunicación.

Callaway maldijo al reportero de Newsday, Tim Healey, y Vargas tuvo que ser contenido para evitar que se fuera contra el periodista en el estrecho camerino del Wrigley Field tras una derrota el domingo por 5-3. No hubo contacto físico.

Dos horas después del encuentro inicial de Callaway con un grupo grande de miembros de la prensa, y 70 minutos antes del primer lanzamiento en Filadelfia, Callaway aclaró sus comentarios.

“En mi reunión con Tim, me disculpé por mi reacción”, dijo Callaway. “Me arrepiento. Lamento la distracción que causé al equipo... Es algo de lo que no estoy orgulloso. No estoy orgulloso de la distracción. No estoy orgulloso de lo que le hice a Tim. Por eso, definitivamente me disculpo”.

El gerente general Brodie Van Wagenen anunció las multas pero no reveló los montos. Aseguró que el equipo habló con las Grandes Ligas y no se esperan más sanciones.

“Estamos comprometidos con los intentos de crear un ambiente laboral saludable para todos”, sentenció Van Wagenen. “El altercado fue decepcionante. Fue lamentable en muchos niveles”.

Vargas emitió un comunicado, pero no respondió preguntas.

“Pienso que es desafortunado para todas las partes, una distracción desafortunada”, señaló Vargas.

Van Wagnenen señaló que el estatus de Callaway como manager permanece sin cambios. Los Mets tienen una foja de 37-41.