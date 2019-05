Messi sobre Liverpool: ‘Hicimos un partido lamentable’

MADRID (AP) — El Barcelona tiene que disculparse por su “lamentable” eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones a manos de Liverpool a comienzos de mes, manifestó Lionel Messi.

En su primera rueda de prensa con el Barça en cuatro años, el astro argentino se refirió al presente del club catalán en la antesala de la final de la Copa del Rey ante el Valencia.

“Fue un golpe muy duro para mí y el vestuario del que costó levantarse”, afirmó Messi sobre el fiasco en la cancha de Liverpool.

Tras cosecha una victoria 3-0 en el duelo de ida en el Nou Camp, el Barça capituló 4-0 en Anfield. Ahora, la Copa del Rey se presenta como la oportunidad para que el Barcelona complete un segundo doblete doméstico en el fútbol español.

“El golpe fue durísimo, la verdad. Ahora llega una final, nos jugamos un título y la posibilidad de hacer un doblete”, dijo Messi. “Hay que acabar bien dentro de lo que cabe el año. Hay que ganar, como todas las finales que jugamos, vamos a buscar el título”.

Las preguntas en la rueda de prensa se centraron en el fracaso europeo, uno dejó al técnico Ernesto Valverde tambaleándose en la cuerda floja.

Messi desmenuzó lo ocurrido en la vuelta ante Liverpool: “Reaccionamos bien, el primer tiempo no fue malo del todo, pero salimos en el segundo tiempo y no competimos. Fue el mayor error, no nos podemos perdonar que no competimos, nos estábamos jugando una final".

El Barça también sufrió una traumática eliminación a manos de la Roma en los cuartos de final de la ‘Champions’ en 2018, cuando dilapidó otra amplia ventaja tras el partido de ida.

“No podía pasar lo mismo año anterior en Roma y pasó”, dijo Messi. “Hicimos un partido lamentable. La imagen que dejamos en dos años seguidos... de estar en una final de Champions, no se podía permitir que pasara lo mismo”.

“Volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club y para el vestuario pero nos va a quedar la sensación rara por lo que pasó en ‘Champions’ otra vez", admitió. "El año pasado hicimos el doblete, quedó manchado por la eliminación en la 'Champions'. Este año podemos hacer otro doblete y lamentablemente con otra mancha mucho más grande".

Messi ha esquivado a la prensa a lo largo de su carrera. Su última rueda de prensa antes de un partido del Barça fue en 2015, cuando los azulgranas enfrentaron al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones.

Pese a los tropiezos en Europa, Messi se manifestó a favor de que Valverde siga como el entrenador del club.

"Escuché y me dijeron las críticas sobre el míster, pero sinceramente creo que hizo un trabajo impresionante todo este tiempo que estuvo”; dijo Messi. “En la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa prácticamente de nada, nosotros somos los únicos culpables de ese partido", aseguró.

“Me gustaría que Valverde siguiera, en este tiempo que lleva te puede gustar o no cómo jugamos pero en general el resto es bueno", acotó.

El Barcelona apunta a su quinto título consecutivo en la Copa del Rey, mientras que el Valencia tratará de ganarlo por octava vez y primera desde 2008.

La final se jugará en el estadio Benito Villamarín del Real Betis en Sevilla.