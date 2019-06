McIlroy comparte la cima del Abierto de Canadá

ANCASTER, Ontario, Canadá (AP) — Rory McIlroy terminó sin bogeys en una ronda de 6 bajo par, 64, para compartir el sábado la cima luego de tres rondas en el Abierto de Canadá.

En busca de su segunda victoria de la temporada, McIlroy empató en el liderato con Webb Simpson (67) y Matt Kuchar (69) en 13 bajo par, 197.

Adam Hadwin, quien busca convertirse en el primer canadiense en ganar el evento desde 1954, está a un golpe de distancia luego de una ronda de 67. Shane Lowry (66) y Brandt Snedeker (69) también están 12 bajo par.

McIlroy ganó el Players Championship en marzo, pero no ha sido contendiente desde entonces. Un triunfo sería su quinto en un abierto nacional, junto con el U.S. Open (2011), el Abierto de Australia (2013), el British Open (2014) y el Abierto de Irlanda (2016). Su ronda igualó la más baja del día en el Hamilton Golf and Country Club, junto a la de Jonathan Byrd, quien está empatado en el noveno puesto con 8 bajo par.

Kuchar, que compartió el liderato luego de dos rondas, busca su tercera victoria de la temporada, lo que sería una marca personal.