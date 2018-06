MUNDIAL: Argentina con Messi, pero ¿tiene equipo?

BUENOS AIRES (AP) — Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi son apellidos que cualquier selección del mundo anhelaría. Argentina los tiene, pero por el momento como piezas separadas de un equipo en gestación. ¿Podrá el técnico Jorge Sampaoli alumbrar un campeón el mundo en los pocos días que restan para el inicio del mundial de Rusia?

Tiene a su favor a un Messi obsesionado por conseguir a sus 30 años la única corona que le falta y enterrar de una vez la incómoda comparación con el ex astro Diego Maradona, capitán del seleccionado albiceleste campeón del mundo en 1986. Rusia será su cuarta y probablemente última Copa del Mundo.

Agüero y Otamendi, pilares del Manchester City campeón de la liga inglesa, llegan en el punto más alto de su carrera mientras Dybala e Higuaín aportaron mucho al séptimo título de liga consecutivo para la Juventus en Italia.

Pero el propio astro del Barcelona admitió que Argentina no tiene membresía para integrar el club de los “favoritos” a ganar el trofeo como “España, Alemania, Brasil y Francia”, los cuales llegan con una formación consolidada y una idea clara de juego, en gran parte gracias a que sus entrenadores llevan mucho más tiempo de trabajo que Sampaoli.

Argentina se clasificó con lo justo a Rusia, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, gracias a una actuación superlativa de Messi, tres goles incluidos, ante Ecuador. Pasado el susto, había confianza en la capacidad del técnico para encontrar en poco tiempo un once ideal afín al juego del capitán y máximo artillero de la selección en su historia con 64 tantos. Pero la derrota 6-1 ante España en un amistoso a fines de marzo evidenció lo mucho que restaba por hacer.

“Es cierto que no somos candidatos porque venimos de un proceso complicado, pero eso no quiere decir que no tengamos una buena selección”, dijo Messi, uno de los siete sobrevivientes en el plantel albiceleste que jugaron las tres finales perdidas: Mundial de 2014, Copa América 2015 y Copa Centenario 2016.

La suerte de Argentina, entonces, queda sujeta al talento de Messi y al máximo provecho que pueda sacar el entrenador de las prácticas previas al inicio del mundial.

Una mirada a la selección de Argentina:

TÉCNICO

Sampaoli, de 58 años, asumió en junio de 2017 en reemplazo del despedido Edgardo Bauza, con Argentina al borde del abismo en las eliminatorias.

Nunca jugó profesionalmente ni dirigió un club de primera división en el fútbol argentino. Desarrolló su carrera de entrenador en Perú y luego en Chile, donde los éxitos al mando de Universidad de Chile lo catapultaron al seleccionado de ese país en 2012. Bajo su conducción, la Roja ganó el primer título de su historia en la Copa América que organizó en 2015, tras derrotar en la final a Argentina por penales. También llegó hasta los octavos de final del Mundial de 2014.

Durante su primera experiencia en Europa, al frente del Sevilla, recibió la propuesta de dirigir la Albiceleste, con apenas cuatro partidos por delante para resolver la clasificación a Rusia.

Admirador de Marcelo Bielsa, Sampaoli pregona el riesgo posicional, táctica que consiste en atacar en bloque e imponer superioridad numérica sobre el rival. Lo ha conseguido en algunos pasajes de partido, pero Argentina todavía no tiene su sello. En una reciente conferencia de prensa, el estratega afirmó que su esquema ideal de juego es un 2-3-3-2 flexible de acuerdo a las circunstancias del partido.

ARQUEROS

Sergio Romero parecía perfilarse como titular en Rusia, su tercer Mundial en el arco. Pero un día después de que Sampaoli lo incluyera en la nómina de 23, el guardameta del Manchester United fue dado de baja por una lesión en la rodilla derecha.

La pelea por reemplazarlo se dirime entre Franco Armani, convertido en figura de la liga argentina con unos pocos partidos en River Plate, al que llegó este año tras una larga y exitosa trayectoria en el fútbol de Colombia. Y Wilfredo Caballero, el más veterano de la plantilla con 36 años.

Armani nunca jugó para la selección. Pero desde el arco “millonario” se ha puesto al tope de las preferencias de la opinión pública futbolera en Argentina. Caballero, si bien es suplente en el Chelsea, cumple con un requisito muy valorado por el entrenador: saber jugar con los pies.

El tercer arquero es Nahuel Guzmán (Tigres de México).

DEFENSORES

Otamendi es pieza inamovible en la última línea. Como su socio en la zaga central, Sampaoli apuesta por Federico Fazio, el gigante de casi dos metros de la Roma de Italial. Gabriel Mercado (Sevilla) y Nicolás Tagliafico (Ajax) corren con ventaja para ocupar el lateral derecho e izquierdo, respectivamente. Pero Sampaoli, quien suele cambiar jugadores de acuerdo al rival, también ha probado en ese puesto con Eduardo Salvio y Marcos Acuña, ambos volantes de buen recorrido por las bandas.

VOLANTES

Sampaoli entiende que allí debe nacer el juego asociado que contenga y explote lo mejor de Messi. Pero también requiere de volantes con criterio para el retroceso.

Lucas Biglia (Milan) es su preferido como volante central, pero está en duda cómo responderá su físico tras la fractura de dos vértebras que sufrió en uno de los últimos partidos de liga.

Sampaoli desoyó las críticas e incluyó en la nómina a Javier Mascherano, un histórico que jugará su cuarto Mundial a los 34 años. El volante del Hebei China Fortune, es el jugador con más presencias en el seleccionado (143).

Para la generación de juego, Giovani Lo Celso (PSG) aparece mejor perfilado que Ever Banega (Sevilla). Más adelantados, Manuel Lanzini (West Ham) y Ángel Di María como una vía de descarga para Messi.

DELANTEROS:

Agüero, figura del Manchester City, sacaba ventaja para ser titular hasta que una lesión en la rodilla izquierda a principios de marzo y una posterior artroscopia en abril obligaron a Sampaoli a meditar otras alternativas.

El entrenador dejó fuera de la convocatoria a Mauro Icardi, capitán del Inter y máximo artillero de la liga italiana. Y le ratificó la confianza a Higuaín, artillero de la Juventus, pese al trauma de los goles errados en las tres finales con la selección.

Dybala (Juventus) nunca logró asociarse con Messi y retrocedió varios casilleros cuando declaró que le costaba jugar al lado del mejor futbolista del mundo. Sampaoli lo ve como reemplazante natural de Messi o eventualmente como delantero de punta o nueve.

En cambio el joven delantero Cristian Pavón, figura del Boca Juniors campeón de la liga argentina, se entendió muy bien con Messi en los dos amistosos que jugaron juntos. Es un futbolista veloz y con facilidad para el desborde por las dos bandas.

LOS PARTIDOS

Concentrada en Bonnitsky, en las afueras de Moscú, Argentina debutará en la capital rusa el 16 de junio ante Islandia. Seguirá contra Croacia el 21 en Nizhny Novgorod y cerrará el 26 frente a Nigeria en San Petersburgo.

