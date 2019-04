Luchas internas en la NRA sobre si ha ido demasiado lejos

Fotografía de archivo del 4 de mayo de 2013 de miembros de la Asociación Nacional del Rifle escuchando a oradores durante la reunión anual 142 en el centro de convenciones George R. Brown en Houston. (Johnny Hanson/Houston Chronicle vía AP, Archivo) less Fotografía de archivo del 4 de mayo de 2013 de miembros de la Asociación Nacional del Rifle escuchando a oradores durante la reunión anual 142 en el centro de convenciones George R. Brown en Houston. (Johnny ... more Photo: Johnny Hanson, AP Photo: Johnny Hanson, AP Image 1 of / 1 Caption Close Luchas internas en la NRA sobre si ha ido demasiado lejos 1 / 1 Back to Gallery

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) está acostumbrada a luchar contra sus opositores, que la critican por sus esfuerzos enérgicos e inflexibles en defensa del derecho a la posesión de armas en Estados Unidos, pero la organización podría enfrentar esta semana en su convención anual al peor de sus enemigos en décadas: sus propios miembros.

Personas conocedoras y observadores desde hace mucho de la NRA dicen que la organización está en una guerra contra sí misma por una pregunta central: ¿Se ha alejado demasiado de su misión original de defensa de la posesión de armas por motivos de seguridad y cacería deportiva al convertirse en una asociación demasiado política?

Es raro que la NRA deje ver cualquier indicio de conflicto interno, pero hace poco fue muy público, cuando la NRA demandó a su firma de hace mucho tiempo de relaciones públicas, Ackerman McQueen, a la que acusó de negarse a entregar registros financieros relacionados con su facturación. Sólo en 2017, la NRA pagó 40 millones de dólares a la firma.

Ackerman McQueen lleva dos décadas con la NRA y creó una serie de mensajes muy fuertes, como el que incluía la frase "sobre mis manos frías y muertas", pronunciada por el actor Charlton Heston en el 2000 mientras juraba resistirse a cualquier intento de que le quitaran sus armas. La frase se volvió un grito de guerra para los propietarios de armas de fuego en todo el país.

Ackerman McQueen también creó y opera NRATV, un canal en internet cuyos presentadores no sólo defendían enérgicamente a la asociación y su causa, sino que con frecuencia participaban a debates políticos no relacionados con las armas de fuego, como los de inmigración o la diversidad en la televisión infantil.

En su demanda, la NRA dijo que algunos de sus miembros han cuestionado la opinión de NRATV en "temas muy alejados de la Segunda Enmienda". Esa enmienda garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer y portar armas, entre ellas las de fuego.

Se espera que el conflicto sea le tema dominante durante la convención que empezó el jueves en Indianápolis, donde el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence darán un discurso el viernes.

Los dos comités de acción política principales de la NRA gastaron 30 millones de dólares para ayudar a que Trump fuera elegido en 2016 y la organización en general destinó la cantidad récord de 412 millones de dólares durante el año presidencial, según su declaración fiscal.

Se desconoce si la división es tan profunda como para provocar la destitución de los líderes de la NRA durante la convención.

Ninguno de las más de dos decenas de miembros del consejo contactados por The Associated Press comentaron sobre esa posibilidad. Varios argumentaron que no hablan públicamente sobre su política interna.

Andrew Arulanandam, el director de relaciones públicas de la NRA, dijo que los recientes reportes de problemas financieros o conflictos internos han sido exagerados por quienes se oponen a la posesión de armas de fuego. Ackerman McQueen se negó a hacer comentarios.

___

Yuri Kageyama está en: https://twitter.com/yurikageyama

y en: https://www.instagram.com/yurikageyama/?hl=en