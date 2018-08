Los Premios ALMA regresan tras un hiato de 3 años

LOS ANGELES (AP) — Los Premios ALMA volverán en 2018 tras un hiato de tres años para el 50to aniversario de UnidosUS, antes conocido como el Consejo Nacional de La Raza.

Fuse Media llegó a un acuerdo de exclusividad por varios años para transmitir en sus múltiples plataformas los premios de la organización, que han contado con figuras como Jennifer López y Eva Longoria entre sus anfitriones, anunciaron ambas partes el lunes.

Los socios adelantaron que presentarán un espectáculo renovado para celebrar la herencia latina y a las principales personalidades del espectáculo y los medios de comunicación a través de un formato inclusivo cuya fecha y detalles se anunciarían próximamente.

“Estamos orgullosos de tener los Premios ALMA de regreso como parte del 50to aniversario de nuestra organización, y de presentar los primeros ALMA bajo muestro nuevo nombre”, dijo Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, en un comunicado. “Ahora más que nunca los latinos debemos recuperar la narrativa de nuestro lugar en la sociedad estadounidense, y como siempre, los ALMA son una oportunidad para reconocer y celebrar todo lo que nuestra comunidad aporta a la cultura de Estados Unidos”.

UnidosUS es la principal organización defensora de los derechos de los latinos en Estados Unidos. En 1995 creó los Premios ALMA _ inicialmente llamados Premios Bravo _ con el fin de promover un retrato justo, exacto y equilibrado de los latinos en la industria del entretenimiento. La gala, anteriormente transmitida por cadenas que incluyen Fox, ABC y NBC, es la única en inglés de difusión nacional que reconoce los logros de los latinos en las artes y los medios estadounidenses. En 2015 los organizadores decidieron no realizarla mientras se replanteaban el futuro de los ALMA, dijeron.

“Fuse Media (y su predecesor SíTV), desde el día uno, ha estado comprometida a construir una plataforma de entretenimiento única para elevar las voces de los latinos y otras comunidades infrarrepresentadas y de este modo celebrar a nuestra nación diversa y multicultural. No puedo imaginar una mejor manera, especialmente hoy, de adoptar esta misión que asociándonos con UnidosUS para reimaginar los Premios ALMA”, expresó por su parte el director ejecutivo de Fuse Media, Michael Schwimmer.

Los ALMA 2018 serán producidos por Done + Dusted, organizadores de eventos como Stand Up To Cancer y los Premios iHeartRadio de la Música y coproductores de los Emmy 2018.

Fuse Media es una compañía de entretenimiento dirigida a la juventud multicultural, con plataformas que incluyen los canales Fuse y FM, las propiedades en línea Fuse.TV y redes sociales; las aplicaciones OTT y eventos en vivo. El canal Fuse actualmente llega a unos 65 millones de hogares; FM a unos 40 millones.

Fuse Media y UnidosUS ya habían colaborado en el pasado en “Invisible”, un documental sobre las vidas de tres dreamers que le mereció a la empresa mediática su primer Premio Peabody.