Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Adiós” - Cielo Latini

2.- “La noche de la Usina” - Eduardo Sacheri

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “El libro negro” - Ángel David Revilla

5.- “El nadador en el mar secreto” - William Kotzwinkle

6.- “¿Quién se hará cargo del hospital de ranas? - Lorrie Moore

7.- “La chica que vivió dos veces” - David Lagercrantz

8.- “Prohibido morir aquí” - Elizabeth Taylor

9.- “Rebelión en la granja” - George Orwell

10.- “Mujeres que compran flores” - Vanessa Montfort

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “El autodidacta” - Hernán Rivera Letelier

3.- “Sí, sí es contigo” - Calle y Poché

4.- “Stranger Things: Mundos al revés” - Gina McIntyre

5.- “La casa alemana” - Annette Hess

6.- “El legado de la villa de las telas” - Anne Jacobs

7.- “Historias de miedo para contar en la oscuridad.” - Alvin Schwartz

8.- “Ciudad satélite” - Paola Molina

9.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez

(Fuente: periódico El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Algún día, hoy” - Ángela Becerra

3.- “La casa alemana” - Annette Hess

4.- “Guayacanal” - William Ospina

5.- “Akelarre” - Mario Mendoza

6.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

7.-“El amor en los tiempos del colera” – Gabriel García Márquez

8.- “La hija olvidada” - Armando Lucas Correa

9.-“Las hijas de la villa de las telas” – Anne Jacobs

10.-“La sospecha de Sofía” – Paloma Sánchez

Fuente: (Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.-“Reina roja” - -Juan Gómez Jurado

3.- “El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

4.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

5.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

6.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Shánchez Garnica

7.- “La casa alemana” - Annette Hess

8.-“Las hijas del capitán” - María Dueñas

9.- “El legado de la villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- “Papel y tinta” - María Reig

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Inn" - James Patterson con Candace Fox

2.- "One Good Deed" - David Baldacci

3.- "Old Bones" - Douglas Preston y Lincoln Child

4.- "The Last Widow" - Karin Slaughter

5.- "The Nickel Boys" - Colson Whitehead

6.- "The Bitterroots" - C.J. Box

7.- "The Turn of the Key" - Ruth Ware

8.- "Outfox" - Sandra Brown

9.- "Inland" - Téa Obreht

10.- "Tidelands" - Phillipa Gregory

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.-“Tres promesas” - Lesslie Polinesia

3.- “Cien años de soledad. Edición 50 aniversario” - Gabriel García Márquez

4.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Leger

5.- “Temporada de huracanes” - Fernanda Melchor

6.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

7.-“La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

8.- “Morir de pie” - Pedro J. Fernández

9.- “Días sin ti” - Elvira Sastre

10.- “Las batallas en el desierto”- José Emilio Pacheco

(Fuente: Gandhi)