Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Aventura zombie en Movydrill” - Robleis

2.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

3.- “Dime, ¿quién es como Dios?” - Florencia Bonelli

4.- “Una familia anormal” - Lyna Vallejos

5.- “Cuando fuimos los peripatéticos. La novela de Merlí” - Héctor Lozano

6.- “Los compas y el diamantito legendario” - Timba VK

7.- “Prohibido morir aquí” - Elizabeth Taylor

8.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

9.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

10.- “Caos” - Magalí Tajes

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Martina chupa por Chile” - Martina Cañas

2.- “La estación de las mujeres” - Carla Guelfenbein

3.- “El cáliz secreto” - Francisco Ortega

4.- “República nazi en Chile” - Carlos Basso

5.- “El sistema del tacto” - Alejandra Costamagna

(Fuente: periódico El Mercurio)

2.- “La caja de botones de Gwendy” - Stephen King, Richard Chizmar

3.- “El año de los delfines” - Sarah Lark

4.- “El tenedor, la hechicera y el dragón” - Christopher Paolini

5.- “Una figura en las sombras” - John Bellairs

(Fuente: Megustaleer.cl)

COLOMBIA

1.- “Memorias de un hijueputa” - Fernando Vallejo

2.- “Sí, sí es contigo” - Calle y Poché

3.- “Akelarre” - Mario Mendoza

4.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

5.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

6.- “Cómo perderlo todo” - Ricardo Silva

7.- “Días sin ti” - Elvira Sastre

8.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

9.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

10.- “La última carta de amor” - Jojo Moyes

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Sakura” - Matilde Asensi

2.- “El legado de la villa de las telas” - Anne Jacobs

3.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

4.- “El asesino de la regañá” - Julio Muñoz Gijón

5.- “En los zapatos de Valeria” - Elísabet Benavent

6.- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” - Javier Castillo

7.- “La casa alemana” - Annette Hess

8.- “La sospecha de Sofía” - Paloma Sánchez Garnica

9.- “El puzle de cristal” - Blue Jeans

10.- “Patria” - Fernando Aramburu

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

2.- "Neon Prey" - John Sandford

3.- "Redemption" - David Baldacci

4.- "War of the Spark: Ravnica" - Greg Weisman

5.- "Lost Roses" - Martha Hall Kelly

6.- "Someone Knows" - Lisa Scottoline

7.- "Normal People" - Sally Rooney

8.- "Celtic Empire" - Clive Cussler y Dirk Cussler

9.- "The Cornwalls are Gone" - James Patterson y Brendan DuBois

10.- "Run Away" - Harlan Coben

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Había una vez mexicanas que hicieron historia” - Pedro J. Fernández

2.- “A dos metros de ti” – Rachael Lippincott

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli

4.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

5.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

6.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

7.- “Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes” - Ben Brooks

8.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

9.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

10.- “El visitante” - Stephen King

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Mentiras consentidas” - Michael Hjorth

2.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

3.- “Atrapados en Battle Royale” - Devin Hunter

4.- “Mañana tendremos otros nombres” - Patricio Pron

5.- “Lucas e Inés sin etiquetas” - Cecilia Curbelo

6.- “Shakespeare Palace” - Ida Vitale

7.- “El club de las cinco de la mañana” - Robin Sharma

8.- “La amante” - Danielle Steel

9.- “Asiento 7A” - Sebastian Fitzek

(Fuente: Librerías Bookshop)