Lil Nas X rompe récord de Billboard

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 1 de junio de 2019 Lil Nas X durante su presentación en HOT 97 Summer Jam 2019 en East Rutherford, Nueva Jersey.

NUEVA YORK (AP) — Es un día muy bueno para Lil Nas X. El éxito viral del rapero "Old Town Road" rompió el récord de Billboard establecido por "One Sweet Day" de Mariah Carey con el mayor número de semanas en el primer puesto de popularidad.

Lil Nas X logró el hito esta semana con su canción country-trap, la cual suma 17 semanas en la cima de la lista Hot 100. El dueto de Carey y Boyz II Men dominó la lista por 16 semanas entre 1995 y 1996. La única canción que estuvo cerca de superarlos fue el éxito internacional "Despacito" de Luis Fonsi, que los empató en 2017.

Lil Nas tuiteó un mensaje expresando su alegría el lunes y horas más tarde un video agradeciendo a sus fans por apoyar su canción.

“Estoy en el baño ahora, pero quiero decir gracias a cada persona que ha hecho este momento posible para mí. Acabamos de romper el récord por la canción con más tiempo en el primer puesto de toda la historia”, dijo Lil Nas X con un sombrero de vaquero mientras sonaba "Old Town Road" en el fondo. "¡Vamos!".

"Old Town Road", que ha logrado la mayoría de su éxito gracias al streaming, era originalmente una canción en solitario pero Lil Nas X, de 20 años, invitó al astro country Billy Ray Cyrus. La canción tiene versiones remix con Diplo, Young Thug, Mason Ramsey y BTS. Billboard cuenta la versión original y sus remixes al calcular la posición en la que se encuentra, lo que ha ayudado a que "Old Town Road" se mantenga en la cima.

“17 es mi número favorito”, dijo Cyrus en un comunicado el lunes haciendo referencia también a su álbum debut "Some Gave All", que pasó 17 semanas en el primer puesto de la lista Billboard 200 en 1992. "Mi meta siempre ha sido hacer música que toque la vida de la gente en el mundo”.

"Old Town Road" tuvo algo de controversia en marzo cuando Billboard la retiró de sus listas country, pues no la consideraba suficientemente representativa del género (la canción alcanzó el puesto 19 en las listas country). Pero el drama no la afectó, sólo sirvió para impulsarla.

Algunas canciones han estado cerca de destronar a "Old Town Road", incluyendo "Bad Guy" de Billie Eilish y un par de sencillos de Taylor Swift, pero no lo lograron.

En cambio Swift si le quitó el primer puesto a “Despacito”, interpretada por Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, en 2017 con "Look What You Made Me Do". Celine Dion fue la encargada de desbancar a Carey y Boyz II Men en 1996 con "Because You Loved Me".