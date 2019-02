LO ÚLTIMO: EEUU y Rusia presentan resoluciones de Venezuela

CARACAS (AP) — Últimas noticias de la crisis política en Venezuela (horas locales):

19:55

Estados Unidos y Rusia han elaborado resoluciones contrarias para las Naciones Unidas sobre Venezuela, reflejando el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump al líder opositor Juan Guaidó y el respaldo de Rusia al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

El proyecto estadounidense, que fue visto por The Associated Press el martes, expresa una “profunda preocupación de que las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 no fueron ni libres ni justas” y convoca a un “comienzo inmediato del proceso político que conlleve a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, con observación electoral internacional”.

En tanto, la propuesta rusa critica “los intentos de intervención” en los asuntos internos de Venezuela y expresa “preocupación por las amenazas de uso de la fuerza” contra el país. Además, pide por una resolución pacífica de la crisis.

Ningún proyecto de resolución ha pasado a manos del Consejo de Seguridad de la ONU. Si lo hacen, es altamente probable que ambos fracasen, ya que Estados Unidos y Rusia utilizarían sus facultades de veto en caso de ser necesario.

El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, comentó a los reporteros el martes por la tarde que el proyecto de Estados Unidos está “completamente desequilibrado” y “consideramos que fue oportuno y apropiado apoyar la integridad territorial, la unidad y la soberanía de Venezuela”.

Agregó que los venezolanos deberían resolver el problema pacíficamente, “sin ningún rastro de intervención militar”.

15:05

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Jorge Arreaza dijo que le comentó al secretario general de la ONU Antonio Guterres que el gobierno de Nicolás Maduro quiere “profundizar la cooperación” con agencias de Naciones Unidas en ámbitos en los que la economía venezolana “ha sido muy impactada por toda esta agresión internacional dirigida desde Washington”.

Sin embargo, insistió en que “no hay una crisis humanitaria” y no dijo si es que pidió a la ONU alimentos o medicamentos.

Arreaza dijo en una conferencia de prensa en Nueva York que pidió a la ONU y al mundo que promuevan el levantamiento de las sanciones estadounidenses que han congelado los bienes venezolanos.

Las sanciones “han hecho que miles de venezolanos sufran”, dijo el canciller.

Agregó que Maduro quiere evitar un golpe de Estado o una intervención militar para “que no corra sangre tampoco de los jóvenes marines estadounidenses que se verían en una situación tan o más complicada que la de Vietnam”.

En cuanto a la oposición dirigida por Juan Guaidó, dijo que “está apostando a la violencia, a la guerra civil y al golpe de Estado”.

Arreaza puntualizó que el gobierno de Maduro ha llamado a oposición a que “nos sentemos a dialogar”. Y aunque el gobierno “jamás ha puesto una condición”, indicó que la oposición debe “pasar por su proceso de independencia del gobierno de Estados Unidos”.

El ministro dio la conferencia de prensa tras participar en una reunión de tres horas con países del Movimiento No Alineado, de 120 miembros. Dijo que el movimiento se solidarizó con el gobierno de Maduro y con la no interferencia de asuntos internos de otros países, resaltando a grupos regionales del Caribe y el sur de África e Irán.