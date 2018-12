Kremlin: Putin no se siente desairado por Trump

MOSCÚ (AP) — El presidente ruso Vladimir Putin no se siente desairado por la negativa del presidente estadounidense Donald Trump a reunirse con él al margen de la cumbre del Grupo de los 20 en Buenos Aires el pasado fin de semana, informó el martes el Kremlin.

Los dos mandatarios tenían programado reunirse durante la cumbre, pero Trump canceló el encuentro tras la captura por Rusia de tres embarcaciones ucranianas y sus 24 tripulantes.

El asesor de seguridad nacional de Putin, Yuri Ushakov, dijo que el presidente ruso no se sintió insultado, pero añadió que el Kremlin lamenta la cancelación teniendo en cuenta los numerosos asuntos que requieren discusión. "No, no nos sentimos heridos, pero expresamos nuestro pesar", dijo a reporteros.

Ushakov apuntó que Putin y Trump hablaron informalmente durante 10 a 15 minutos durante la cena del G20, discutiendo el incidente naval del 25 de noviembre y la situación en Ucrania.

Añadió que la posibilidad de un viaje de Putin a Washington no fue analizada.

Los lazos entre Rusia y Estados Unidos se han hundido a sus niveles más bajos desde la Guerra Fría debido a la crisis ucraniana, la guerra en Siria, las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y otros asuntos.

Ushakov recalcó que incluso durante la Guerra Fría Washington y Moscú mantuvieron el diálogo. "Eso no impidió tener conversaciones serias y conseguir resultados serios en la esfera de estabilidad estratégica y seguridad", dijo.

Ushakov afirmó que le corresponde a Washington organizar una posible reunión futura.

"La parte rusa está lista para un diálogo y considera muy importante el contacto a alto nivel, pero no vamos a rogarle a Estados Unidos ni a imponer", dijo. "Ahora todo depende de los estadounidenses".