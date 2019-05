Juez envía a Manning a prisión por rehusarse a testificar

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — La ex analista del ejército Chelsea Manning fue enviada de nuevo a prisión el jueves por rehusarse a testificar ante un jurado investigador, incluso después de declarar ante un juez que prefería “morir de hambre” antes que cooperar con los fiscales.

El juez federal de distrito Anthony Trenga ordenó que Manning permanezca en una cárcel en Alexandria hasta que acceda a testificar o hasta que expire el período de 18 meses dado por el jurado investigador para que lo haga. El juez también impuso multas que comenzarán en 500 dólares diarios después de 30 días y de 1.000 dólares diarios luego de 60 días.

Manning ya estuvo dos meses en prisión por ignorar una citación previa para que testificara ante un jurado investigador en torno al sitio web WikiLeaks, especializado en filtraciones. Ella quedó en libertad la semana pasada cuando expiró el período concedido por el jurado investigador, pero la fiscalía de inmediato le extendió otra citación para que testificara ante un nuevo jurado investigador.

Manning ha expuesto múltiples motivos para rehusarse a testificar, pero básicamente dice que considera inaceptable todo el proceso del jurado investigador.

Sus argumentos no impresionaron a Trenga, quien señaló que el jurado investigador es una figura consagrada en la Constitución.

El juez expresó confianza en que, durante su encarcelamiento, “la señora Manning reflexione sobre los principios que dice hacer suyos... y si vale la pena pagar el precio que está pagando por ellos”.

Los abogados de Manning habían alegado que ella no debía ser encarcelada porque ha mostrado su rechazo a testificar sin importarle cuánto tiempo la tengan presa. De acuerdo con la ley federal, un testigo reacio puede ser encarcelado por desacato civil sólo si existe una posibilidad razonable de que el encarcelamiento lo coaccione a testificar. Si un juez determinara que poner presa a Manning sería una medida punitiva y no coercitiva, ella no sería encarcelada.

“Piensen lo que piensen de ella, Chelsea Manning es una persona de principios”, declaró su abogada, Moira Meltzer-Cohen. “Ella está más que dispuesta a ponerse en grave riesgo que traicionar sus principios profundamente arraigados”.

Manning misma dijo al juez directamente: “yo prefiero morir de hambre antes que cambiar mis principios en este asunto”.

Sin embargo, los fiscales dijeron que a la fecha, Manning sólo ha estado dos meses en prisión. No ha enfrentado la realidad de estar recluida 18 meses.