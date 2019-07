Juez de R.Kelly ordena abogados no hablen de nueva evidencia

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 26 de junio de 2019, el cantante de R&B R. Kelly, centro, llega a la corte penal de Leighton para su acusación formal por cargos de abuso sexual en Chicago. Kelly fue acusado en Chicago el 11 de julio de 2019 por 13 cargos incluyendo abuso sexual y obstrucción de la justicia. Un juez federal en Chicago prohibió el miércoles que los abogados divulguen nueva evidencia en el caso de pornografía infantil de R. Kelly, argumentando que quiere asegurarse de que el caso no sea juzgado en los medios de comunicación.

CHICAGO (AP) — Un juez federal en Chicago prohibió el miércoles que los abogados divulguen nueva evidencia en el caso de pornografía infantil de R. Kelly, argumentando que quiere asegurarse de que el caso no sea juzgado en los medios de comunicación.

Los abogados del cantante objetaron la orden del juez Harry Leinenweber, aprobada durante una audiencia en el Tribunal Federal del Distrito, diciendo que la misma evitaba que respondan a comentarios de las acusadoras de Kelly sobre la evidencia.

El abogado defensor Michael Leonard se quejó de que potenciales testigos del gobierno estén apareciendo en programas de televisión y en documentales, "manchando" cualquier selección futura de un jurado, y dijo que el equipo legal de Kelly debe poder contrarrestar eso.

Pero la fiscal Angel Krull dijo que cuatro de las cinco víctimas que podrían rendir declaraciones nunca han hablado públicamente.

“La gran mayoría de nuestra evidencia nunca ha visto la luz del día”, dijo la fiscal en la corte.

Kelly está en prisión bajo cargos que incluyen forzar a menores de edad a tener relaciones sexuales. Las autoridades lo trasladarán a Nueva York para su acusación formal el viernes con cargos relacionados. Kelly no compareció en la audiencia del miércoles.

La orden de Leinenweber no aplica a todos los comentarios de los abogados. Simplemente no pueden hablar sobre la evidencia que todavía no se ha hecho pública. El juez dijo a la defensa que puede pedir autorización para hacer declaraciones sobre la nueva evidencia si los acusadores de Kelly o sus representantes hacen comentarios a la prensa.

También dijo el miércoles que le gustaría que el juicio fuera en abril de 2020. Agregó que le gustaría fijar una fecha en la próxima audiencia, prevista para el 4 de septiembre.

Leinenweber, de 82 años, dijo la semana pasada que antes de que fuera asignado al caso este mes no sabía nada de Kelly, cuyos éxitos incluyen "I Believe I Can Fly".