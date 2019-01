Juez aprueba cambios a equipo legal de Weinstein

Harvey Weinstein, segundo de la derecha, mientras su exabogado Benjamin Brafman, a la derecha, presenta a sus nuevos abogados Ron Sullivan, a la izquierda, y Jose Baez, durante una comparecencia en la corte el viernes 25 de enero del 2019 en Nueva York. (Steven Hirsch/New York Post vía AP, Pool)

NUEVA YORK (AP) — Un juez aprobó el viernes cambios al equipo legal que representa a Harvey Weinstein en su caso de violación y abuso sexual, permitiendo que el productor de cine canjeara a su principal abogado defensor de Nueva York por un equipo estelar de cuatro personas.

El desacreditado magnate de Hollywood compareció en una corte en Manhattan junto a sus nuevos abogados Jose Baez, Ronald Sullivan y Duncan Levin, y el exabogado Benjamin Brafman, mientras el juez James Burke aprobaba el cambio.

"Bienvenidos al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York", les dijo Burke a los nuevos abogados de Weinstein.

Weinstein, de 66 años, y Brafman, de 70, anunciaron la semana pasada que habían acordado "separarse amigablemente". La movida se produjo un mes después de que perdieron su peleado intento por que se desestimara el caso.

El juicio de Weinstein está tentativamente previsto para mayo.

Está acusado de violar a una mujer en el 2013 y de realizarle un acto sexual por la fuerza a otra mujer en el 2006. Él niega cualquier acusación de sexo no consensual.

Otra nueva abogada de Weinstein, Pamela Robillard Mackey, no asistió a la audiencia del viernes porque se encontraba fuera del país.

Baez es quizás el más conocido de los cuatro. Adquirió fama representando a Casey Anthony, una madre de Florida acusada de matar a su pequeña hija cuyo juicio televisado en 2011 terminó con su absolución.

Baez y Sullivan, un profesor de derecho de Harvard de 52 años, formó parte de un grupo que defendió exitosamente al tight end de los Patriots de New England Aarón Hernández contra cargos de asesinato en el 2017. Hernández, en prisión por una condena de asesinato de 2015, se suicidó cinco días después.

Mackey, quien tiene su sede en Denver, representó a Kobe Bryant cuando el exastro del baloncesto fue acusado de violar a una joven de 19 años en un resort en Colorado en el 2003. Los cargos fueron desestimados cuando los fiscales dijeron que la acusadora ya no estaba interesada en declarar.

Levin es un ex adjunto del fiscal de Manhattan Cyrus Vance Jr.

Weinstein anunció a su nuevo equipo legal el miércoles.

La actriz Rose McGowan, una de las primeras de docenas de mujeres que acusaron a Weinstein de abuso sexual, acribilló a Baez y Sullivan por aceptar representar a Weinstein tras haberla defendido a ella en un caso de drogas el año pasado. Lo calificó como un "conflicto de interés mayor".

Baez y Sullivan dijeron en un comunicado que el caso de McGowan no tenía nada que ver con Weinstein y que estaban seguros de que no había conflicto. McGowan, quien no refutó cargos, ha acusado a Weinstein de enviar a alguien a sembrarle la cocaína que las autoridades de Virginia encontraron en su billetera.

Cuando se le preguntó al salir de la corte si estaba contento con su nuevo equipo legal, Weinstein respondió que "absolutamente".

"Le deseo la mejor de las suertes", dijo Brafman afuera del tribunal.

La próxima audiencia en el caso está programada para el 8 de marzo.