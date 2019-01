Juanes lanza el vallenato “La Plata” junto a Lalo Ebratt

NUEVA YORK (AP) — Para su nuevo sencillo, el vallenato “La Plata”, Juanes buscaba un sonido fresco que encajara con su estilo y lo encontró en su compatriota Lalo Ebratt, del colectivo colombiano Trapical Minds.

“Cuando yo escuché la música de Lalo me pareció súper súper especial, sobre todo fresca. Y cuando estábamos buscando qué hacer con esta canción de ‘La Plata’, necesitábamos como ocho compases de algo nuevo, de algo fresco, y bueno... lo invitamos a participar y creo que ha sido un súper acierto”, dijo el rockero colombiano el jueves en una entrevista telefónica con The Associated Press.

La alegre canción, y su respectivo video, fueron lanzados el viernes con el lema #DeColombiaParaElMundo, pues tanto los músicos como los realizadores del clip fueron todos colombianos. Se trata del segundo sencillo del próximo álbum de Juanes tras su exitoso “Pa dentro”, que en noviembre obtuvo el Latin Grammy al mejor video musical versión corta.

“La verdad es que estoy muy contento porque quedó como algo que yo hace mucho tiempo tenía deseos de hacer que era un vallenato concretamente, pero un vallenato en mi estilo, más un vallenato guasca o estilo así de lo que yo hago”, dijo.

Juanes compuso “La Plata” el año pasado en Los Ángeles junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo antes de llamar a Ebratt, a quien calificó junto con Trapical Minds como “el futuro digamos de la música en Colombia”.

“Lo veo como parte de ese movimiento nuevo de gente joven que está haciendo música con propuestas diferentes y originales”, dijo sobre el músico originario de Santa Marta. “Cuando yo escuché la música de Lalo me pareció súper, súper especial”.

Para el colorido video, realizado por la productora 36 Grados, volvió a su natal Medellín. Según notas de prensa, es un homenaje a Colombia que recrea muchos de los símbolos que caracterizan al país suramericano, como sus playas, la chiva y cantina antioqueña, y una representación dorada de la infranqueable ética de trabajo que caracteriza al pueblo colombiano.

El video sigue a un joven despechado y sin dinero, tras haberlo gastado todo en la novia que acaba de dejarlo. Juanes lo guía en un recorrido que incluye lugares tradicionales como el edificio de la Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia, y personajes de la cultura popular local como el actor paisa David Sanín "El del Carriel" y María Luisa Bula, Señorita Antioquia 2018.

Juanes espera sacar algún otro sencillo antes del lanzamiento de su próximo álbum, del que no dio detalles pero dijo que estaría listo en el primer semestre de este año.

Hasta entonces estará ocupado con distintas actuaciones en vivo, incluyendo en festivales como el BottleRock en Napa Valley, California; el Únicos en Buenos Aires; el Vive Latino en México y el Lollapalooza en Santiago de Chile.

“Para mí la experiencia de los festivales es inigualable. Yo creo que es una nota para los artistas y para el público poder encontrarse todo tipo de música”, dijo Juanes. “Es muy ecléctico el público, los artistas, la comida, todo lo que se mueve alrededor, y como que la combinación perfecta de la música. La verdad estoy súper emocionado... pues a mí lo que más me gusta de todo es tocar en vivo”.

